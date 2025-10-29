Projekt Startaj Hrvatska“ donosi još jednu inspirativnu poduzetničku priču – onu o craft bezalkoholnom piću ''Mist'', proizvodu koji je nastao u Rijeci, na mjestu gdje se nekada kovala industrijska snaga grada, a danas pulsira nova kreativna energija. Tvorci pića su Istrian Crafters, brend iza kojeg stoje riječki poduzetnik Tomislav Juretić i njegov poslovni partner Igor Zupičić. Tomislav je nakon gotovo dva desetljeća u potpuno drugačijoj branši odlučio okrenuti novu stranicu u profesionalnom životu.

Nadahnut urbanom prošlošću svoga grada kreirao sam osvježenje za vrijeme koje tek dolazi. Moj proizvod je rezultat istraživanja, eksperimentiranja i autentičnosti, kaže Tomislav, ističući da ''Mist'' nije samo piće, nego priča zatvorena u limenci, priča o gradu, ljudima i sjećanjima koja žive kroz okus.

Okret prema poduzetništvu dogodio se spontano, iz želje za promjenom. Nakon 18 godina rada u sasvim drugačijoj branši, osjetio sam zasićenje. Novi interes pronašao sam u sokovima, objašnjava Tomislav.

Inspiracija, međutim, nije došla iz trendova, već iz obiteljske priče.

Moj tata je kao dijete živio u zgradi u kojoj je bila i tvornica sokova. Kad su radnici odlazili na pauzu, davali bi mu da puni bočice, a njega su plaćali tim sokićima.

Iz te uspomene, iz povezanosti rada, zajednice i okusa, počela je nicati ideja o modernom, autentičnom proizvodu.

Promatrajući današnje navike, Tomislav je uočio promjenu, osobito kod mlađe populacije.

Djeca danas čitaju deklaracije, zanimaju se za udio šećera i biraju ono što im se čini zdravije.

Upravo ta spoznaja postala je temelj pića u kojem točno znaš što piješ.

Proizvodni pogon Istrian Craftersa nalazi se u Vodovodnoj ulici u Rijeci, lokaciji s dubokim simboličkim značenjem.

To je jedna od ulica važnih za našu industrijsku povijest i identitet grada. Zato smo željeli da upravo tamo bude naš pogon, da nosi energiju i priču Rijeke, istaknuo je Tomislav.

U njegovoj viziji to nije samo bezalkoholno piće, nego oda gradu koji je naučio živjeti od industrije, a danas se razvija kroz ideje, znanje i poduzetnički duh. Za izradu ovog pića koriste se pravi voćni pirei što svakom okusu daje autentičnost i punoću. Piće sadrži vrlo malo šećera, niske je energetske vrijednosti, nije pasterizirano pa zadržava svježinu, a ujedno je i potpuno vegansko. Time se postiže savršena ravnoteža između laganog, osvježavajućeg okusa i voćne baze.

Njegov proizvod možete pronaći u svim INTERSPAR i odabranim SPAR prodavaonicama, a Tomislavovu priču ne propustite pogledati u novoj epizodi ''Startaj Hrvatska'' u nedjelju u 16 sati na Novoj TV.

Pratite novu sezonu ''Startaj Hrvatska'' na Novoj TV, priče osam poduzetnika i predstavljanje njihovih proizvoda od kojih će jedan biti proglašen HIT proizvodom 2025. godine.