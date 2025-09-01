Koliko smo daleko od opće umjetne inteligencije (AGI)? Razmišljanja tehnoloških stručnjaka su različita te ona variraju od nekoliko godina do desetak ili više godina, no dok se oko razdoblja kada AGI stiže ne slažu, složni su kako to vrijeme dolazi. Kako će izgledati trenutak u kojem će se postići opća umjetna inteligencija i što će se onda dogoditi, nitko ne zna.

No to nije jedina nedoumica oko AGI-a jer u biti danas ne postoji jedna opća definicija ove tehnologije koje bi se svi pridržavali.

Za neke je opća umjetna inteligencija oblik AI-a s ljudskom inteligencijom koja ima sposobnost razumijevanja i učenja poput ljudi. Za druge, to je trenutak u kojem će autonomni računalni sustavi moći obavljati ekonomski najvrjednije poslove bolje od ljudi. Prema svemu što možemo pročitati, čini se kako takva tehnologija ima mogućnost radikalno promijeniti svijet, no početkom prošle godine u Davosu Sam Altman je spustio loptu za zemlju rekavši kako su takve najave prenapuhane te da će njen utjecaj na svijet i tržište rada biti puno manji nego se o tome govori.

Definicija nije tako jednostavna

Upravo zato je pojam opće umjetne inteligencije jedna od rijetkih tema o kojoj Jeff Dean, glavni znanstvenik Googlea i osoba zadužena za praćenje napretka AI u Googleu i DeepMindu, nerado govori. Kaže da razlog tome leži u činjenici da postoji previše različitih definicija tog pojma.

Dean ističe kako već danas postoje modeli umjetne inteligencije koji u određenim domenama nadmašuju prosječnu osobu, barem kada je riječ o zadacima koji ne uključuju fizički rad. Ljudi se, primjerice, često ne snalaze u nasumičnim zadacima s kojima se nikada ranije nisu susreli, dok su neki AI modeli “prilično razumni” u širokom spektru takvih situacija.

Ipak, ti modeli daleko su od toga da mogu konkurirati vrhunskim ljudskim stručnjacima. Nedostaje im dubinska ekspertiza i sposobnost snalaženja u složenim kontekstima, pa se stoga nikako ne može reći da su bolji od svjetskih stručnjaka u svakom pojedinačnom zadatku.

No zato, naglasio je u jednom intervjuu Dean, već sada smo vjerojatno blizu toga da AI na nekim poljima može ostvariti veliki napredak brže od ljudi te postoje različita područja u kojima će automatizacija u pretraživanju i računanju značajno ubrzati znanstveni i inženjerski napredak: Mislim da će sve te stvari biti važne za napredak onog što mi kao ljudi možemo učiniti u sljedećih 5, 10, 15, 20 godina, prenijeli su na Business Insideru njegovo razmišljanje.