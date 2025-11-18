Poteškoće u funkcioniranju velikog broja internetskih stranica, među kojima su platforma X, Spotify, ali i popularni ChatGPT i Claude, polako nestaju i situacija se normalizira.

Problemi s kojima su se susrele brojne stranice tijekom utorka, proizašli zbog greške u radu diva internetske infrastrukture, Cloudflarea.

Kako su priopćili iz Cloudflarea, pronašli su grešku te su instalirali ispravak, što bi trebalo omogućiti sustavima diljem svijeta da ponovno profunkcioniraju.

Ukratko, latentna greška u usluzi koja je bila temelj naše mogućnosti ublažavanja botova počela se rušiti nakon rutinske promjene konfiguracije koju smo napravili. To je dovelo do velike degradacije naše mreže i drugih usluga. Ovo nije bio napad, istaknuo je u isprici objavljenoj na platformi X, glavni tehnološki direktor Cloudflarea, Dane Knecht.

I won’t mince words: earlier today we failed our customers and the broader Internet when a problem in @Cloudflare network impacted large amounts of traffic that rely on us. The sites, businesses, and organizations that rely on Cloudflare depend on us being available and I… — Dane Knecht 🦭 (@dok2001) November 18, 2025

Dodao je kako je Cloudflare "iznevjerio svoje korisnike i širi internet" te obećao kako rade na tome da se "to više ne dogodi".

Znam da je to danas uzrokovalo probleme, dodao je Knecht.

Ovo je drugi veliki prekid funkcioniranja dijela interneta u manje od mjesec dana. Podsjetimo, u listopadu je do sličnog prekida došlo nakon DNS pogreške u Amazon Web Servicesu, zbog koje su brojni servisi i internetske stranice bili nedostupni korisnicima.