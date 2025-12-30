Upravo zato sve više poslovnih subjekata traži načine kako kupcima maksimalno pojednostaviti ostavljanje recenzije. Jedno od rješenja koje se pritom nameće je NFC tehnologija za Google recenzije koje nudi FRONTWEB, a čije smo oglase pronašli na stranici Bijelo Jaje.

Recenzija u nekoliko sekundi, bez aplikacija

Osnovna ideja je jednostavna: korisnik prisloni pametni telefon uz NFC oznaku, a Google stranica za ostavljanje recenzije otvara se automatski.

Rješenja se oslanjaju na NFC tehnologiju kakva se koristi i kod beskontaktnog plaćanja, a kompatibilna su s većinom modernih pametnih telefona. Dodatna aplikacija nije potrebna, što značajno olakšava proces u trenutku kada je korisnik najspremniji ostaviti recenziju.

Google NFC kartica (Foto: FRONTWEB)

Tri NFC rješenja za prikupljanje Google recenzija

Kako bi se rješenje što bolje uklopilo u različite tipove poslovanja, FRONTWEB u ponudi ima tri NFC proizvoda, namijenjena različitim prostorima i načinima interakcije s korisnicima, od izravnog kontakta do stalne prisutnosti u prostoru.

1. Personalizirana Google NFC review kartica

Riječ je o plastičnoj NFC kartici koja se može u potpunosti prilagoditi vizualnom identitetu brenda. Dizajn je moguće personalizirati na obje strane kartice, uključujući logo, boje, tekstualne poruke te QR kod kao dodatnu opciju za uređaje koji ne podržavaju NFC.

Kartica je zamišljena kao praktično rješenje za situacije u kojima dolazi do izravnog kontakta s klijentima, primjerice na kraju usluge ili prilikom plaćanja.

Google NFC kartica (Foto: FRONTWEB)

2. Google NFC stalak za recenzije

NFC stalak dizajniran je za postavljanje na pultove, recepcije ili stolove, gdje je uvijek vidljiv, ali ne ometa korisničko iskustvo. Uloga mu je jednostavna, diskretno podsjetiti korisnike da u trenutku mogu ostaviti Google recenziju.

U stalak je unaprijed ugrađen Google review link, a moguće je dodati i QR kod kao alternativu. Izrađen je od kvalitetnih materijala, prilagođen modernim poslovnim prostorima, te dolazi s trogodišnjom garancijom na NFC funkcionalnost i besplatnom dostavom unutar Hrvatske, kao i ostala FRONTWEB rješenja.

3. Google NFC naljepnice i pločice

Za poslovne prostore u kojima je važna nenametljivost, dostupne su NFC naljepnice i samoljepljive pločice. One se lako postavljaju na zid, staklo, pult ili druga vidljiva mjesta, bez potrebe za dodatnim nosačima ili instalacijom.

Zašto NFC rješenja imaju stvaran učinak

Kada je dovoljan jedan dodir pametnog telefona, uklanja se potreba za dodatnim koracima poput traženja linka ili naknadnog podsjećanja, što u praksi rezultira većim brojem recenzija u kraćem razdoblju.

Takva aktivnost pozitivno se odražava i na online vidljivost, budući da Google daje prednost profilima s redovitim i aktualnim recenzijama. Uz to, recenzije i dalje ostaju jedan od ključnih faktora povjerenja, osobito kod lokalnih usluga gdje korisnici odluke često donose na temelju iskustava drugih.

Google NFC kartica (Foto: FRONTWEB)

Dodatna prednost NFC rješenja je jednostavnost korištenja. Bez aplikacija i mjesečnih troškova, riječ je o rješenju koje se, jednom postavljeno, može koristiti dugoročno. Više o rješenjima koje nudi FRONTWEB potražite na stranici Bijelo Jaje.