Može li jednostavan miris doista promijeniti fizičku strukturu ljudskog mozga? Novo istraživanje sa Sveučilišta u Kyotu i Sveučilišta u Tsukubi u Japanu sugerira da je to moguće.

Tim znanstvenika iz Japana uključio je 28 žena koje su nosile ulje mirisa ruže na odjeći tijekom mjesec dana. Još 22 volonterke činile su kontrolnu skupinu i nanosile običnu vodu. Magnetska rezonanca (MRI) otkrila je povećanje volumena sive tvari kod skupine s ružinim mirisom.

Iako veća količina sive tvari ne znači nužno veću inteligenciju, rezultati bi mogli poslužiti za razvoj terapija kod neurodegenerativnih bolesti.

Ovo istraživanje je prvo koje pokazuje da kontinuirana inhalacija mirisa mijenja strukturu mozga, napisali su autori studije koja je objavljena u časopisu Brain Research Bulletin.

Povećanje nije bilo jednako u svim područjima mozga. Amigdala, koja upravlja emocijama, i orbitofrontalni korteks, koji obrađuje ugodne mirise, pokazali su malo promjena. No, stražnji cingularni korteks (PCC), povezan s pamćenjem i asocijacijama, znatno se povećao.

PCC je uključen u asocijacije mirisa i pamćenja, prisjećanje mirisnih uspomena i procese semantičkog pamćenja. PCC, koji obrađuje mirisne uspomene, bio je aktivniji od amigdale, koja je odgovorna za osjet mirisa, objašnjavaju autori istraživanja.

Japanski znanstvenici sugeriraju da stalna izloženost znači kako amigdala više ne signalizira novost, dok PCC mora neprekidno obrađivati i pohranjivati informacije povezane s mirisom. Druga mogućnost je da mozak ružin miris podsvjesno označava kao neugodan, što izaziva emocionalnu regulaciju koja pojačava aktivnost PCC-a.

Rezultati istraživanja nagovještavaju pristupačne terapije korištenjem mirisa za očuvanje plastičnosti mozga.

Stoga rezultat sadašnjeg istraživanja sugerira da kontinuirana inhalacija eteričnog ulja ruže može spriječiti atrofiju mozga i spriječiti demenciju, zaključak je autora studije.

Izvor: Science Alert