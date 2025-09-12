Pored Applea i Mete, još jedna velika tehnološka kompanija radi na razvoju pametnih naočala, uređaja koji bi jednom možda mogao zamijeniti čak i pametne telefone pa mnogi o njima govore kao o gadgetu budućnosti. Amazonovi planovi ipak su malo drukčiji u odnosu na ono što planiraju konkurenti.

Naime, oni već sljedeće godine planiraju predstaviti svoje pametne naočale, no one neće biti dostupne za kupovinu, već će biti isključivo namijenjene njihovim dostavljačima i pomoći će im pri boljem snalaženju u prostoru, odnosno kako bi što prije dostavili pakete. No godinu dana poslije Amazon planira predstaviti i verziju takvih pametnih naočala namijenjenu potrošačima. Taj model bit će tanji te će imati više opcija u odnosu na model namijenjen dostavljačima.

Naočale se razvijaju pod kodnim imenom Jayhawk, a Amazon u njih namjerava ugraditi mikrofon, kameru, zvučnike i ekran s podrškom za proširenu stvarnost. Taj bi se ekran nalazio samo u jednom staklu naočala i na njemu bi se prikazivale različite obavijesti i informacije kakve se inače prikazuju na ekranima telefona.

Ubrzat će dostavu

Za dostavljače Amazon planira proizvodnju oko 100 tisuća komada, a u toj se kompaniji nadaju kako će ubrzati dostavu posljednjih stotinjak metara. Naime, dok se dostavljači voze ili čak dok pješače prenoseći paket, na ekranu naočala vidjet će put kojim trebaju ići - i to ne samo vani, već čak i unutar zgrada. Npr. pokazat će im se gdje u zgradi trebaju skrenuti, kojim se hodnikom trebaju kretati te čak i put do vrata osobe koja je naručila proizvod. Također, zahvaljujući integriranoj kameri, moći će brže snimiti dokaz da su dostavili paket.

Jedan od velikih izazova pri razvoju naočala jest napraviti model s dovoljno laganim okvirom koji neće smetati pri nošenju, ali će u isto vrijeme imati bateriju koja je dovoljno snažna da će moći izdržati osam sati, koliko iznosi smjena dostavljača.

Konkurencija na tržištu pametnih naočala sljedećih će se godina prilično zaoštriti te s vremenom očekujemo sve više modela ovih uređaja i bit će zanimljivo vidjeti kakva će biti potražnja za njima i hoće li ih, barem djelomično, ljudima zamijeniti pametne telefone.