Jedno ranije istraživanje je pokazalo kako ljudi često ostanu šokirani kada saznaju koliko vremena dnevno provode na telefonima. Većina njih misli da je to vrijeme puno manje u odnosu na stvarne podatke, a u nekim slučajevima broj sati koji se provodi zalijepljen uz ekrane je skoro pa dvoznamenkast.

Većina je svjesna te svoje ovisnost i žele provoditi što manje vremena s ekranima pa se s vremena na vrijeme odlučuju na digitalnu detoksikaciju ili barem pokušavaju provoditi manje vremena dnevno na telefonima.

Baby boomeri imaju najmanju želju za promjenom

Nedavno istraživanje koje je provela kompanija Talker Research u SAD-u pokazalo je kako polovica ispitanih (sudjelovalo je 2 tisuće osoba) želi provoditi manje vremena pred ekranima, pri čemu je glavni razlog njihova dobrobit. Zbog previše vremena provedenog pred ekranima ljudi se osjećaju preopterećeno (25 posto), anksiozno (22 posto), razdražljivo (18 posto) te nezadovoljni sa svojim životima (19 posto). Čak 70 posto osoba kaže kako vrijeme koje provode online, utječe na njihovu odvojenost i usamljenost u odnosu na “autentičnu povezanost”.

Ono što je prilično zanimljivo jest da u želji da što manje vremena provode pred ekranima predvodi generacija Z, dok najmanju želju za promjenom i odvajanjem od ekrana imaju oni najstariji.

S obzirom na to da upravo generacija Z najviše vremena provodi s ekranima i postaju ovisni o njima, što donosi brojne negativne posljedice, pogotovo za mentalno zdravlje, jasno je kako se upravo mladi žele riješiti te ovisnosti. Ovo je istraživanje pokazalo kako 63 posto generacije Z želi skratiti vrijeme koje se provodi s ekranima, a isto želi i 57 posto milenijalaca i 42 posto generacije X. Što se najstarijih tiče, baby boomera, njih samo 29 posto želi smanjiti ovisnost o ekranima.

Značaj vremena bez ekrana

Kao razloge iza ovog trenda nagalašava se kako vrijeme bez ekrana ljudima pomaže da budu produktivniji (42 posto), prisutni za svoje voljene (33 posto) te da budu svjesni stvari koje se događaju u njihovim životima (36 posto).

Kako bi smanjili ovisnost o ekranima i pozitivno utjecali na svoju dobrobit, čak 84 posto Amerikanaca pokušava integrirati analogni životni stil u svoju svakodnevicu, što uključuje korištenje nedigitalnih alata. Takvi najpopularniji analogni trendovi tako uključuju ručno pisanje bilješki (32 posto), čitanje knjiga (31), korištenje papirnatih kalendara (28 posto), igranje igara na ploči ili sastavljanje slagalica (27 posto), korištenje klasičnog sata za buđenje, umjesto mobitela itd.

Tri četvrtine njih kaže da, što su stariji, sve su više svjesni važnosti provođenja vremena u stvarnom, a ne online svijetu. Kada žele usporiti i napraviti pauzu od online svijeta, najviše njih se okreće čitanju, vremenu s obitelji i prijateljima te aktivnostima na otvorenom.

Istraživanje pokazuje kako su ljudi sve više svjesni važnosti offline vremena. Što je još zanimljivije i pozitivno za vidjeti jest da ljudi to vrijeme zamjenjuju sa zdravim navikama i aktivnostima, poput čitanja, komentirala je Barbara Hagen iz kompanije Thriftbooks, koja je i naručila ovo istraživanje.

Izvor: NY Post