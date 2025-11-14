Postoji li u današnjem užurbanom modernom svijetu uopće mogućnost postizanja balansa između privatnog i poslovnog života. Mnogima se tako nešto čini nemogućim, uz telefone koji su konstantno blizu nas, a na kojima su nam mailovi koji konstantno stižu bez obzira na vrijeme, komunikacijske aplikacije u kojima kolege s posla šalju poruke i slično.

Ne treba pročitati rezultate nikakvog istraživanja kako bi saznali kako takav stil života u kojem nema mjesta za pravi odmor i vrijeme provedeno s obitelji bez vanjskih ometanja nije dobar. A takav stil života pogotovo je svojstven za ljude na rukovodećim pozicijama velikih kompanija jer njihovi mobiteli nikada ne spavaju i konstantno su uključeni u posao i ono što se događa u kompaniji.

Ima načina

Ipak, neki su pronašli način kako bi se sakrili od posla te su uspjeli uspostaviti zdrave navike i kakav-takav balans između privatnog života i radnog vremena. O tome je nedavno na jednom podcastu govorila izvršna direktorica Canve Melanie Perkins. Način na koji ona balansira privatni i poslovni život mnogima se vjerojatno čini nemogućim i ne bi se usudili napraviti tako nešto.

Kada ugasim svoj laptop, ja se zaista isključim, objasnila je. Ako mislite da se gašenjem laptopa ništa ne postiže jer pri ruci uvijek ima svoj telefon, varate se. Naime, Perkins je našla rješenje i za to pa na svom telefonu nema instaliran mail i Slack.

Naravno, to ne znači da će u slučaju neke krize ili problema ona živjeti u svom balonu neznanja i totalne odsječenosti od kompanije. Ako postoji pravi problem, dobit ću hitan poziv ili poruku.

Melanie Perkins osnovala je Canvu još 2012. s kolegom Cliffom Obrechtom i tijekom razdoblja dužeg od desetljeća, shvatila je važnost postizanja životnog balansa. Objasnila je da, kada radi, onda je potpuno posvećena poslu, no kada završi s poslom, onda je totalno vani, odnosno misli usmjerava prema svojim stvarima, daleko od posla. Davanje tog mentalnog prostora, mislim da je jako važno, objasnila je. Mnogi će reći kako to nije tako jednostavno jer, kada im telefoni zvone, a mailovi stižu i izvan radnog vremena, osjećaju pritisak da moraju odgovoriti.

Ona, naravno, nije jedina šefica tehnološke kompanije koja pokušava pronaći takav privatno-poslovni balans. Poznat je i primjer Pavela Durova iz Telegrama koji ograničava vrijeme koje korištenja telefona jer smatra da mobiteli predstavljaju distrakciju koja ljude sprječava u smišljanju vlastitih ideja. Christian Sutherland-Wong iz Glassdoora promijenio je svoje navike korištenja uređaja zbog djece pa ispred njih nikad ne odgovora na poruke i mailove.

