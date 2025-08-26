Doktorski studij Informacijskih znanosti na Fakultetu organizacije i informatike, sastavnici Sveučilišta u Zagrebu, već više od tri desetljeća sustavno objedinjuje znanstvenu izvrsnost i primjenu naprednih tehnologija. Studij je usmjeren na suvremena znanstvena područja i primjenu tehnologija poput strojnog učenja, analize velikih skupova podataka, Interneta stvari (IoT), blockchaina, digitalne etike i kibernetičke sigurnosti. U njegovu središtu nalazi se istraživačka relevantnost, interdisciplinarnost i snažna povezanost sa stvarnim izazovima gospodarstva i javnog sektora.

"Doktorski studij Informacijske znanosti na našem Fakultetu ima dugu tradiciju koju spajamo s najnovijim izazovima modernog društva. Od prvog obranjenog doktorskog rada iz informacijskih znanosti 1988. godine, do danas kada se tehnologija sve brže razvija temeljito preoblikujući naše društvo, uloga doktoranada kao budućih istraživača i stručnjaka u ovom području jest predvoditi proces inovacija, kritičkog promišljanja i implementacije rješenja koja će unaprijediti upravljanje informacijama, osigurati etičku upotrebu tehnologije te potaknuti razvoj inkluzivnog i održivog digitalnog društva" - ističe prof. dr. sc. Markus Schatten, voditelj studija.

Istraživanje koje proizlazi iz konkretnih izazova

Jedna od posebnosti ovog doktorskog studija jest snažna veza između istraživačkog rada i stvarnih tehnoloških i društvenih problema. Doktorandi svoj znanstveni put oblikuju u izravnom kontaktu s mentorima i znanstveno-istraživačkim timovima okupljenima unutar laboratorija FOI-ja i međunarodnih projekata. Već pri upisu svakom se studentu dodjeljuje studijski savjetnik koji pruža podršku tijekom čitavog studija.

Istraživački laboratoriji i projekti obuhvaćaju teme poput primjene umjetne inteligencije za generiranje računalnih igara, analitike učenja za optimizaciju obrazovnih procesa, razvoja naprednih sustava kibernetičke sigurnosti, generativnog programiranja, IoT-a i inteligentnih sustava za donošenje odluka. Poseban naglasak stavlja se i na održivi razvoj softverskih sustava, analitiku podataka te metode koje omogućuju digitalnu transformaciju i pametno upravljanje organizacijama.

Studentima je na raspolaganju 26 kolegija koji pokrivaju širok spektar aktualnih tema u području informacijskih znanosti. Uz to, organiziraju se istraživačke radionice i tematski seminari povezani s laboratorijima i projektima, koji omogućuju primjenu istraživačkih metoda u praksi. Kroz takve aktivnosti studenti oblikuju relevantne istraživačke hipoteze i razvijaju znanstvene radove koji rezultiraju objavama u uglednim časopisima i predstavljaju na relevantnim znanstvenim i stručnim konferencijama. "Upravo kroz ovu sinergiju znanstvene izvrsnosti, praktične primjene i međunarodne suradnje oblikuju se istraživački radovi koji ne ostaju zatvoreni unutar akademskih krugova, već imaju stvaran utjecaj na gospodarstvo, obrazovanje i javne politike" - dodaje Schatten.

Fleksibilnost istraživačkog puta

Struktura studija omogućuje jasno usmjeren razvoj doktoranda kroz tri ključne faze: kvalifikacijski ispit, prijavu nacrta disertacije te izradu i obranu doktorskog rada. Tijekom cijelog procesa osigurana je individualna mentorska podrška. Nastavni, administrativni i znanstveni okvir studija dodatno podupiru Vijeće doktorskog studija Informacijskih znanosti te referada za poslijediplomske studije, čime se osigurava dosljedna kvaliteta provedbe i organizacijska podrška studentima. Studij ima i izraženu međunarodnu komponentu. Kroz Erasmus+ mobilnosti, suradnje s europskim institucijama i događaje poput FOI International Days i znanstvene konferencije CECIIS, doktorandima se pruža prilika za umrežavanje, prezentaciju rezultata istraživanja i razmjenu iskustava sa znanstvenicima i stručnjacima iz drugih zemalja i disciplina.

Za znatiželjne umove koji žele ostaviti trag

Ovaj je program namijenjen onima koji žele produbiti razumijevanje kompleksnih informacijskih sustava, razvijati metodološki precizna i društveno korisna istraživanja te ostvariti znanstveni i profesionalni utjecaj. Posebno je prikladan za profesionalce iz industrije, javne uprave i akademske zajednice koji žele svoja znanja proširiti i primijeniti u interdisciplinarnom kontekstu. “Vjerujemo da informacijske znanosti trebaju biti nositelj društvene promjene. Naš studij oblikuje ljude koji misle sustavno, djeluju etično i razvijaju tehnologije koje su inkluzivne, održive i korisne zajednici” - zaključuje Schatten.

