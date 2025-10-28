S umjetnom inteligencijom započelo je razdoblje u kojem više ne možemo znati što je istina, a što laž tako da danas više zaista više ne možemo vjerovati svojim očima i ušima. Lažne videozapise nemoguće je razlikovati od stvarnih, a prevare s alatima za kloniranje glasa toliko su realne da roditelji više ne mogu razlikovati umjetno stvorene glasove, od glasa svog djeteta.

AI alati uvelike su olakšali posao brojnim prevarantima i kriminalcima, a kako prenose tehnološki mediji, u porastu je još jedan vrsta prevara - ona s lažnim računima. Sve više kompanija tako ima problema s lažnim računima (često s povećim iznosima) koje zaposlenici stvaraju putem AI alata, a koje je teško prepoznati.

Prema podacima platforme za praćenje troškova AppZen, troškovi generirani umjetnom inteligencijom sada čine 14 posto lažnih dokumenata podnesenih u rujnu ove godine. Zanimljivo, tijekom istog razdoblja godinu dana prije, taj brojka iznosila je - nula posto.

Ne vjerujete svojim očima

Na isti rastući problem upozorava i fintech kompanija Ramp koja je tijekom posljednja tri mjeseca prijavila lažne fakture u vrijednosti od preko milijun dolara. Dok su se prije zaposlenici trebali potruditi oko stvaranja takvih lažnih računa pa bi često morali primijeniti znanje Photoshopa ili sličnih alata, AI je i takav oblik prijevare i lažnih računa ne samo pojednostavio, već ih je u potpunosti ubrzao. Tako je dovoljno samo par rečenica teksta, odnosno kako se to kaže, kvalitetni prompt, i gotov je savršeni lažni račun.

Takvi su računi postali toliko dobri da kažemo našim klijentima: ‘Ne vjerujete svojim očima’, komentirao je Chris Juneau, stariji potpredsjednik i voditelj odjela za marketing proizvoda SAP Concura. Iako su prevare s lažnim računima i dokumentima postojale i prije, umjetna inteligencija otvorila je vrata novom valu prijevara koje je teško, ponekad i nemoguće otkriti, što stvara brojne probleme poslodavcima u raznim industrijama.

Kompanije se, naravno, mogu boriti protiv takvih oblika prijevara korištenjem posebnog softvera, no osim što niti to nije garancija da bi se svaki put mogla otkriti prijevara, riječ je o novim troškova za kompanije, objasnio je Juneau.

Izvor: Tech Radar