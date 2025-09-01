Tisuće građana koji koriste usluge na portalu eGrađani od danas imaju na raspolaganju novu mobilnu platformu i aplikaciju mGrađani.

Kako je na konferenciji za medije istaknuo ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan realizacijom projekta "Izrada digitalne mobilne platforme" uspostavljena je mobilna platforma i aplikacija mGrađani, čime su građani dobili dodatan kanal za korištenje digitalnih javnih usluga u sklopu jedinstvene mobilne platforme mGrađani.

Projekt je financiran iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti, a građanima će uvelike olakšati komunikaciju s javnom upravom te pojednostaviti pristup javnim uslugama.

Ministar Habijan naglasio je kako mobilna platforma mGrađani ne sadrži sve usluge s portala e-Građani, koji trenutno sadrži 117 usluga, već je uspostavljeno početnih 20 mobilnih usluga.

Nakon integracije početnih 20 usluga slijedi daljnje uključivanje javnih usluga, a cilj je da s vremenom mobilna platforma m-Građani postane jedinstvena platforma koja će građanima trebati za pristup javnim uslugama koje država pruža putem mobilnih uređaja, izjavio je ministar.

Mobilna platforma može se preuzeti s App Store-a (iOS) ili Google Play trgovine (Android), a nakon njezinog instaliranja na mobilni uređaj vrši se aktivacija platforme. Aktivaciju platforme moguće je izvršiti na 2 načina - isključivo putem mobilne aplikacije (NIAS prijava) koja se provodi putem vjerodajnica visoke, značajne ili niske razine sigurnosti te putem mobilne aplikacije i računala (QR kod).

Ukupan broj korisnika platforme mGrađani trenutno iznosi 22.883.

O "Životnim situacijama" pitajte AI chatbot

Osim mobilne platforme mGrađani, ministar je predstavio i potportal 'Životne situacije' https://zivotne-situacije.gov.hr, dostupan na portalu gov.hr kao dio projekta Uspostava jedinstvenog kontakt centra (JKC).

Riječ je o novoj funkcionalnosti portala e-Građani kojom se građanima omogućuje jednostavniji i brži pristup svim relevantnim informacijama i e-uslugama na jednom mjestu.

Kako ističu, cilj je uvođenja potportala olakšati snalaženje građana u administrativnim postupcima - korisnici sada imaju pregled koraka koje trebaju poduzeti za rješavanje konkretne životne situacije (npr. kupnja nekretnine, upis u vrtić, smrt u obitelji).

Do sada je objavljeno 20 najučestalijih životnih situacija raspoređenih u šest tematskih područja: zdravlje, državljanstvo i isprave, stanovanje i okoliš, obitelj i život, obrazovanje, promet i vozila. Posebna novost je Chatbot/AI program integriran u potportal, koji korisnike vodi korak po korak kroz svaku životnu situaciju.

Ovakav pristup posebno je važan za građane koji se prvi put susreću s određenim administrativnim postupkom te nisu sigurni kojim redoslijedom trebaju djelovati niti koja je točno e-usluga za njih relevantna, kazao je ministar Habijan.

'Životne situacije' u sustavu e-Građani predstavljaju značajan iskorak u digitalizaciji javne uprave, povećavaju transparentnost rada tijela državne uprave, olakšavaju pristup e-uslugama i izravno pridonose boljem korisničkom iskustvu na portalu e-Građani.

Na kraju ministar je podsjetio i na nadogradnju Korisničkog pretinca.

Naime, od nedavno građani i poslovni subjekti mogu putem sustava e-Građani zaprimati e-poruke s pravnim učinkom, što uključuje i pošiljke za koje je potrebna potvrda o primitku koje su se do sada dostavljale putem pošte kao preporučene pošiljke s povratnicom.

Trenutno ukupno 56 tijela šalje poruke, od kojih 8 tijela šalje poruke s pravnim učinkom, dok su druga tijela u postupku uključenja.

Od 26. lipnja 2025. godine, kada je novi Korisnički pretinac pušten u produkcijsko okruženje, do 31. kolovoza 2025. godine poslano je ukupno 29.379 poruka s pravnim učinkom, a nadogradnja je osmišljena kako bi se unaprijedilo korisničko iskustvo, omogućila veća funkcionalnost usluge i podržale specifične potrebe korisnika, zaključio je ministar Habijan.