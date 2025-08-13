Nisu razočarali: Perzeidi ponovno pripremili jedinstven "nebeski vatromet"

Ako ste noćas odlučili riskirati nekoliko sati sna i odvažili se krenuti u lov na "suze sv. Lovre" ili Perzeide, onda ste imali savršene uvijete za to.

"Zvijezde padalice" kako su poznate u narodu, karakteristična su pojava za sredinu ljeta, a ove ih je godine nešto teže uočiti zbog još uvijek velikog i svjetlog Mjeseca.

Za sve one koji su radije promatranje noćnog neba zamijenili spavanjem ili kojom drugom aktivnošću, donosimo galeriju fotografija.

Ovi strpljivi fotografi pronašli su prava mjesta, naoružali se strpljenjem i donijeli nam zaista predivne fotografije. Uživajte u njima i nemojte zaboraviti, meteorsku kišu Perzeida možete promatrati gotovo do kraja kolovoza, ali će njen intenzitet iz dana u dan slabiti.