Otvoren je jubilarni, 20. natječaj "Za žene u znanosti" koji će nagraditi četiri mlade znanstvenice iz područaj prirodnih znanosti.

Radi se o natječaju u sklopu Nacionalnog programa L'Oréal – UNESCO „Za žene u znanosti“, koji organiziraju L'Oréal ADRIA i Hrvatsko povjerenstvo za UNESCO pri Ministarstvu kulture i medija.

U sklopu novog ciklusa, četiri mlade znanstvenice iz područja prirodnih znanosti, uključujući interdisciplinarna područja prirodnih znanosti, bit će nagrađene pojedinačnim priznanjima u iznosu od 5.000 €. Ovo prestižno priznanje predstavlja potvrdu njihovih iznimnih postignuća i doprinosa kojima obogaćuju znanstvenu zajednicu i društvo u cjelini.

Prema pravilniku natječaja, neki od uvjeta za pristup natječaju su da kandidatkinje moraju biti hrvatske državljanke sa stalnim prebivalištem u Republici Hrvatskoj, svoj istraživački rad moraju obavljati u znanstvenim institucijama Republike Hrvatske te biti u završnoj godini izrade doktorske disertacije.

Krajnji rok za predaju natječajne dokumentacije je 15. prosinca 2025., a sve detalje natječaja možete pronaći na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija.

Povodom otvorenja jubilarnog 20. natječaja, 11. studenoga 2025. godine održava se i 2. simpozij „Za žene u znanosti“ pod nazivom Žene u znanosti – jučer, danas, sutra.

Simpozij će se održati u organizaciji Razreda za medicinske znanosti Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, Hrvatskog povjerenstva za UNESCO pri Ministarstvu kulture i L’Oréala Adria. Knjižnica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti ugostit će neke od dosadašnjih dobitnica priznanja Nacionalnog programa L'Oréal-UNESCO „Za žene u znanosti“, uključujući prof. dr. sc. Zrinku Ljubešić, izv.prof.dr.sc. Anamariju Roginu, dr.sc. Antonellu Barišić Kulaš te prim.dr.sc. Sonju Antić i mag.chem. Petru Maleš, koje će održati predavanja iz svojih područja djelovanja.