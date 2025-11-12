Astronomi imaju sve manji rok da odluče postoji lio realna šansa da asteroid 2024 YR4 udari u Mjesec 2032. godine. Svemirski teleskop James Webb (JWST) imat će kratku priliku za promatranje u veljači 2026. godine, što bi moglo dovesti do novih podataka i povećanja vjerojatnosti udara na više od 30 posto. Takav sudar mogao bi ugroziti satelite i buduću lunarnu infrastrukturu.

Asteroid 2024 YR4 otkriven je krajem prošle godine i u početku je imao najveću vjerojatnost udara na Zemlju među poznatim asteroidima, s omjerom 1 prema 32 u 2032. godini. Daljnja promatranja smanjila su rizik za Zemlju na praktički nulu. Međutim, ostaje 4 posto šanse da asteroid udari u Mjesec, što bi moglo poslati krhotine prema tisućama satelita u Zemljinoj orbiti.

Rizik od udara tog asteroida je puno veći nego od bilo kojeg drugog asteroida, iako svjetske svemirske agencije još nisu implementirale koordinirani odgovor. NASA je istraživala moguće strategije odbijanja 2024 YR4, uključujući detoniranje nuklearne naprave u blizini tog asteroida.

Nakon što je 2024 YR4 nestao iz vidokruga teleskopa na Zemlji, smatralo se da ga neće biti moguće promatrati do 2028. godine. No, JWST-ova jedinstvena orbita omogućit će njegovo promatranje 18. i 26. veljače 2026. godine.

Do 2028. godine stvari bi bile vrlo, vrlo kritične, pa je promatranje početkom 2026. pružilo dodatno vrijeme, kaže za New Scientist Andrew Rivkin s američkog Sveučilišta Johns Hopkins.

Rivkinov tim predviđa da bi promatranja u veljači mogla drastično smanjiti ili povećati rizik od udara. Neime, postoji 80 posto šanse da vjerojatnost udara opadne ispod 1 posto, i 5 posto šanse da se poveća na više od 30 posto.

Pitanje hoće li obrana planeta uključivati Mjesec potpuno je novo pitanje i različite svemirske agencije mogu imati različite odgovore, dodaje Rivkin.

Richard Moissl iz ESA-e potvrđuje da za ovu godinu nema planiranih misija odbijanja asteroida. Odlučili smo definitivno čekati do sljedeće godine… kako bismo imali vrijeme za razmatranje opcija, kaže Moissl za New Scientist.