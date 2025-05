Počinje prodaja: AirCar je cestovno vozilo koje može raširiti krila i - poletjeti

Sve smo bliže danu kada ćemo moći naručiti taksi, a umjesto klasičnog automobila po nas će stići letjelica koja će nas brzo i zračnim putem odvesti na željeno odredište, dok će prometne gužve ostati ispod nas. No kada se govori o takvim letećim taksijima, ne misli se na leteće automobile, već se to odnosi na na nekakve velike dronove koji mogu polijetati i slijetati vertikalno poput helikoptera.

Dakle, takve se letjelice ne mogu kretati cestama, već su namijenjene samo za zračni prijevoz. No već sljedeće godine trebao bi biti dostupan pravi leteći automobil - cestovno vozilo koje doslovno može raširiti krila i poletjeti.

VIDEO I na nebu, i na zemlji: Pogledajte kako će izgledati budućnost vožnje automobila

Na takvom cestovno-zračnom hibridu godinama radi slovačka kompanija Klein Vision koja je nedavno predstavila novi prototip svog vozila AirCar 2 koji je spreman za proizvodnju, iako će prije toga morati pribaviti još neke potrebne certifikate.

AirCar (Foto: KleinVision)

Prvi model ovog automobila privukao je veliku pažnju javnosti nakon što je prije četiri godine uspješno obavio 35-minutni let između dva grada. Nakon tog leta nastavljen je razvoj te je Klein Vision implementirao brojna i velika poboljšanja i sada su na korak od konačnog modela koji će biti dostupan za prodaju.

Više od 500 uspješnih letova

Jedan od osnivača tvrtke Anton Zajac najavio je kako će se njihov leteći automobil u prodaji pojaviti početkom sljedećeg godine, a jasno je kako neće biti jeftin. Oni koji žele imati prijevozno sredstvo s kojim će se moći voziti po cestama, ali i letjeti po zraku moraju biti spremni na plaćanje od 800 tisuća pa do čak milijun dolara, ovisno o vrsti motora i nekim dodatnim opcijama. Zajec kaže kako već ima nekoliko prednarudžbi zainteresiranih klijenata.

AirCar 2 je dugačak 5,8 metara, a pokreće ga novi 1,6-litreni BMW-ov motor koji je dvostruko snažniji (ima 280KS) u odnosu na prvi model ovog letećeg automobila. Također, zahvaljujući novom motoru, skraćeno je vrijeme potrebno za polijetanje te je povećana brzina leta sa 170 na 250 km/h, a na novom modelu značajno je povećana i općenita sigurnost. Njegov ukupni doseg iznosi čak oko tisuću kilometara, tvrde iz slovačke kompanije.

Planira se gradnja brojnih zračnih luka za taksi-dronove

Dok je na cesti, maksimalna brzina automobila iznosi 200 km/h, a potrebna je samo minuta i 20 sekundi da se automobil AirCar 2 pretvori u zrakoplov, no za polijetanje će biti potrebna i zrakoplovna pista.

Ovo vozilo, odnosno letjelica rezultat je 35-godišnjeg rada stručnjaka za zrakoplovstvo Stefana Kleina koji je prvi AirCar lansirao još prije devet godine te je do sada odradio više od 500 polijetanja i slijetanja, a u zraku je s ovom letjelicom proveo više od 170 sati. Što se budućnosti tiče, njegova vizija je da leteći automobil kojeg sada pokreće benzinski motor bude u potpunosti električni, no to će biti moguće tek kada baterije budu dovoljno dobre.

