Povodom Svjetskog dana spolnog zdravlja predstavljena je Gina, prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost. Hrvatska se svrstala u red država koje, prema preporukama Svjetske zdravstvene organizacije, koriste na odgovoran i pouzdan način potencijal umjetne inteligencije, kako bi kroz ovakve korisne konverzacijske alate pokrivali važne teme javnog zdravstva.

Gina je prva hrvatska AI asistentica za ginekološku pismenost – „diskretna, pouzdana i uvijek uz tebe“ koju je razvila Woom.AI agencija uz podršku i tehnologiju Infobipa, uz stručni liječnički tim te podršku niza partnerskih institucija i udruga.

Prema Svjetskom ekonomskom forumu i McKinsey Health Instituteu, ulaganje u žensko zdravlje donosi ne samo direktne zdravstvene koristi za pojedinca i zajednicu, nego i značajne ekonomske učinke: zdravije žene znače stabilnije obitelji, otpornije zajednice i snažnija gospodarstva. Gina je, u tom kontekstu, lokalno prilagođeno rješenje koje povezuje najmoderniju tehnologiju s ljudskom stručnošću – razvijena je u suradnji sa stručnjacima u području ginekologije, epidemiologije i srodnih struka te uz podršku partnera zdravstvenog sustava.

Gina je dio globalnog trenda koji promiče digitalno zdravlje i virtualne AI asistente, koji pomažu u zdravstvenim sustavima pri raznim zdravstvenim uslugama diljem svijeta. Gina - digitalni AI asistent je AI asistentica na WhatsApp-u izrađena s ciljem pružanja pouzdanih, razumljivih i pristupačnih informacija o zaštiti ginekološkog zdravlja, uključujući i neke teme iz spolnog i reproduktivog te mentalnog zdravlja, ženama svih dobnih skupina kroz prijateljsku komunikaciju sa simuliranim, virtualnim zdravstvenim stručnjakom preko komunikacijske platforme WhatsApp. Drago nam je da je Hrvatska proaktivno krenula u ovo područje, vidjevši potencijal zdravstvenog prosvjećivanja uz pomoć pametnih uređaja i AI tehnologije korištene na odgovoran način u suradnji sa stručnjacima, izjavio je Tom Gavazzi, idejni začetnik Gine, koji je okupio niz zdravstvenih suradnika na ovom projektu.

U vremenu kada žene informacije o zdravlju često traže na internetu, nailazeći pritom na nepouzdane ili fragmentirane sadržaje, Gina je alat koji donosi provjerene informacije, dostupno, interaktivno i diskretno, uz bazu znanja koju sukreiraju zdravstveni stručnjaci sukladno suvremenim spoznajama i smjernicama, što je čini pouzdanom produljenom rukom liječnika ali nipošto njegovom zamjenom. Upravo je to njezina prednost u odnosu na ostale neprovjerene izvore informiranja i AI platformi koji nekritički prikupljaju sve dostupne informacije, neovisno gdje se nalaze ili tko ih je kreirao, naglasila je ginekologinja doc. dr. sc. Ulla Marton, prim.

Svrha Gine je informiranje i educiranje te pomoć u donošenju pravilnih odluka za zdravlje. Ona pomaže i doprinosi informiranju o temama iz područja ginekološkog i općeg zdravlja, primarno žena svih dobi, ali i svih ostalih zainteresiranih osoba za informiranje i povećanje znanja u ovom području. No, važno je naglasiti da ne zamjenjuje savjetovanje, konzultaciju i pregled kod liječnika – ona nadopunjuje i povećava dostupnost informacijama. Svakoj korisnici pruža odgovore na njeno pitanje uz podsjetnik na nezamjenjivost redovnih posjeta i konzultacija sa zdravstvenim stručnjacima, čuvajući najvažniji element zdravstvene skrbi: odnos pacijent–liječnik. Upravo zato Gina ima svrhu biti most između žena i zdravstvenog sustava, siguran, povjerljiv i dostupan prostor za informiranje i osnaživanje u donošenju pravilnih odluka za zdravlje, istaknula je prim. Tatjana Nemeth Blažić iz HZJZ-a i dopredsjednica Hrvatske lige protiv raka.

Iza Gine stoji tim stručnjaka koji kontinuirano unaprjeđuje sadržaj na temelju relevantnih medicinskih izvora i smjernica. Gina je virtualna prijateljica, koja ima znanje i preporuke stručnjaka za žene svih dobi i potreba znanja o ginekološkim temama – jer svaka generacija nosi svoje izazove i pitanja o ginekološkoj intimi. Važno je istaknuti da će se baza znanja redovito ažurirati i nadograđivati, te se svaka žena može čak obratiti i Gini i stručnom timu sa željom da se uključe neke nove teme.

Korisnici sadržaju pristupaju putem interaktivne simulirane komunikacije, skeniranjem QR koda ili klikom na link i dodavanjem Gine u WhatsApp imenik te pisanjem tekstualnih poruka u Whatsapp-u. Osim edukativnog i informativnog sadržaja, Gina pruža i informacije o korisnim linkovima za daljnju edukaciju i informiranje.

Prije Gine, bio je Andrija

Digitalni asistent Gina, prema klasifikaciji digitalnih intervencija, usluga i aplikacija u zdravstvu i području zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije, spada u skupinu digitalnih zdravstvenih intervencija na temelju komunikacije s osobama na njihov zahtjev kroz simuliranu interakciju / razgovor s pojedincima. Zdravstvene informacije imaju za cilj pomoći u donošenju informiranih odluka za zdravlje. Radi se o interaktivnim razgovorima između pojedinaca i virtualnog asistenta putem teksta (generirani odgovori AI asistenta na pitanja korisnika u WhatsApp-u na temelju unaprijed pripremljene baze informacija od strane stručnjaka).

Nakon Andrije.AI koji je u doba pandemije bio vrijedan inicijalni alat i virtualni asistent da pruži građanima strukturirane informacije, Hrvatska se nastavlja svrstavati uz bok državama koje primjenjuju moderne digitalne tehnologije u zdravstvu, uključujući primjenu umjetne inteligencije.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo pokazuje vizionarstvo i liderstvo u regiji na području moderne preventive uz pomoć primjene umjetne inteligencije, jer i sami rade na razvoju jednog virtualnog asistenta za preventivne zdravstvene preglede. Podrška ovakvim projektima poput Gine, te proaktivnost u razvoju virtualnih asistenata za HZJZ, pokazuju da pratimo duh vremena u kojem živimo, koristimo dostupne AI tehnologije za zdravstveno prosvjećivanje na odgovoran način, ali i nastavljamo promicati štamparovštinu novog doba da stručni liječnički savjet osiguramo tamo gdje se nalaze građani – a danas građani sve više vremena provode uz svoje pametne uređaje, istaknuo je doc. dr. sc. Tomislav Benjak, pomoćnik ravnatelja HZJZ-a.

Kako je istaknuto na kraju predstavljanja, Gina je važan doprinos u osnaživanju žena, unapređenju prevencije i približavanje preventive populaciji s jednim modernim pristupom. Ovaj alat koji doprinosi ginekološkoj pismenosti, doprinosi i stvaranju društva u kojem je žensko zdravlje politički, društveni i ekonomski prioritet,