Preklopni telefoni posljednjih godina, polako ali sigurno, ponovno osvajaju tržište. Iako se još uvijek radi o uređajima koji su cjenovno u višem rangu, čini se kako kupci prepoznaju njihove prednosti. A i sama tehnologija koja je ugrađena u njih iz godine u godinu sve je bolja.

To potvrđuje i najnoviji izvještaj tvrtke Counterpoint Research koji pokazuje da europsko tržište preklopnih pametnih telefona ulazi u fazu dinamičnog rasta. Ova ekspanzija potaknuta je tehnološkim inovacijama, poboljšanom trajnošću uređaja i sve raznolikijim rasponom modela u različitim cjenovnim segmentima.

Prema analitičarima, u sljedeće dvije godine udio preklopnih uređaja u europskom premium segmentu mogao bi se povećati nekoliko puta. Sve više potrošača na njih ne gleda samo kao na tehnološku novost, već kao na potpuno održivu alternativu tradicionalnim pametnim telefonima – koja spaja veću površinu zaslona, mobilnost i naprednu funkcionalnost.

Izvještaj ističe nekoliko glavnih trendova koji ubrzavaju prihvaćanje preklopnih pametnih telefona u Europi:

• Napredak u dizajnu i materijalima – novi mehanizmi za preklapanje, tanji profili i poboljšana zaštita zaslona.

• Poboljšane performanse baterije – veći kapaciteti i brže punjenje.

• Veća raznolikost modela – uključujući uređaje u nižim cjenovnim razredima, što proširuje potencijalnu bazu kupaca.

• Snažna podrška za ažuriranja – dulji životni vijek uređaja povećava njegovu ukupnu privlačnost.

Uvjerljivi pobjednik je...

Zanimljivo je kako je popularnost preklopnih telefona (kako onih koji se preklapaju horizontalno, tako i onih koji se preklapaju vertikalno) porasla s brojem različitih modela na tržištu.

Prema Counterpoint Researchu, Samsung je prvi, od velikih proizvođača, predstavio preklopni telefon i zahvaljujući tome, imao gotovo monopol u tom segmentu. U 2022. godini Samsung je činio 98 posto prodaje preklopnih pametnih telefona u Europi. No, do kraja 2023. godine Samsungov udio smanjio se na 73 posto jer su se pojavili i drugi igrači. Tako se Honor borio s Magic V, a drugi proizvođači originalne opreme poput Googlea, OnePlusa i Tecnoa ušli su na tržište s vlastitim uređajima. Ovaj se trend nastavio i u 2024. godini jer su mnogi proizvođači originalne opreme lansirali ažurirane verzije svojih sklopivih telefona.

No, podaci pokazuju kako je Honor ostavio najznačajniji trag na tržištu i to zato što je nakon Magic V2, koji je 2024. godine činio 27 posto prodaje sklopivih telefona u Europi, predstavio Magic V3, što je bio ogroman skok naprijed u hardveru.

Kako ističu iz Counterpoint Researcha, Magic V2 i V3 pomogli su Honoru da postane najbrže rastući proizvođač sklopivih telefona (s vertikalnim preklopom) u Europi 2024. godine, s prodajom koja se povećala za 377 posto u odnosu na prethodnu godinu i udjelom koji se utrostručio na 34 posto.

Budućnost je preklopna

Counterpoint Research predviđa da će rastuća konkurencija, daljnje dizajnerske inovacije i smanjenje cijena u premium segmentu podržati nastavak rasta prodaje preklopnih uređaja diljem Europe. Kako tehnologija sazrijeva, a ponuda proizvoda postaje sve raznolikija, preklopni pametni telefoni spremni su postati jedan od ključnih stupova mobilnog tržišta u regiji.

Očekuje se da će se konkurencija dodatno zaoštriti 2026. godine s glasinama o ulasku Applea na tržište pametnih sklopivih telefona. Očekuje se da će Apple 2026. godine predstaviti sklopivi uređaj, u početku na svojim najvažnijim tržištima poput Sjeverne Amerike, Kine, Japana i zapadne Europe, a zatim će se proširiti na druge regije tijekom 2027.-2028.

Povećana konkurencija obično je dobra stvar, jer potiče inovacije i snižava cijene. I premda ne mislimo da će masovno prihvaćanje tržišta uskoro nastupiti, očekujemo da će sklopivi uređaji od sljedeće godine zauzimati sve veći udio u premium segmentu, ističu iz Counterpoint Researcha.

Do 2028. godine očekuju da će prodaja sklopivih pametnih telefona (s vertikalnim preklopom) dosegnuti gotovo 4 milijuna godišnje, premašujući 2 posto ukupne prodaje pametnih telefona. Osim toga, predviđaju da će sklopivi pametni telefoni dosegnuti gotovo 10 posto prodaje u europskom segmentu premium pametnih telefona (cjenovni rang 800 eura i više).