Iz Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije pohvalili su se kako je njihov projekt “Virtualna realnost u kontekstu tretmanskih vještina” osvojio prestižnu EITA2025 nagradu Europske komisije. Kako ističu u priopćenju, probacijska služba, koja djeluje unutar Ministarstva, nadzire oko 3500 osoba koje kaznu izvršavaju u zajednici, a njeni službenici su stručnjaci iz različitih područja. Kako ističu, probacijska služba ne oslanja se na univerzalna rješenja jer, iako pristup „one size fits all“ može imati određene prednosti, u rehabilitaciji nije najučinkovitiji.

Kako bi svoj posao što bolje obavljali potrebno je ulagati u njihovu edukaciju. Upravo je ovaj projekt osmišljen zbog potrebe za inovativnijim pristipom radu s počiniteljima kaznenih djela. Usmjeren je na edukaciju probacijskih službenika kroz pet ključnih komponenti potrebnih za uspostavu terapijskog saveza - vještina koje čine temelj svakog tretmanskog rada.

Probacijski službenici svjesni su važnosti i osnovne prirode ove vještine, što je potaknulo ideju da bi VR mogao biti odličan način njezina prikazivanja. VR tako postaje koristan alat koji službenicima omogućuje da iz prve ruke vide kako izgleda ispravna primjena određene komponente, ali i da prepoznaju najčešće pogreške i prostor za napredak.

Dosadašnje edukacije pokazale su da službenicima trebaju sadržaji u kojima mogu učiti bez stresa i straha od pogrešaka, jer u virtualnom okruženju one nemaju stvarne posljedice, naglašava Vesna Zelić Ferenčić, koordinatorica projekta.

Projekt je, osim edukativne, imao i snažnu transformativnu ulogu unutar službe.

Uvođenje novih tehnologija i AI kod dijela kolega izaziva otpor i skepsu, dijelom zbog straha da smo kao stručnjaci zamjenjivi. Upravo je ovaj projekt, koji se temelji na humanizaciji odnosa između probacijskih službenika i osuđenika, pokazao kako tehnologija može olakšati rad i učiniti prenošenje znanja jednostavnijim, osobito u situacijama koje je teško prenijeti samo verbalno, dok VR to olakšava i facilitira, ističe Zelić Ferenčić. Naglašava i da je VR isključivo alat, a ne zamjena za čovjeka.

U okviru Erasmus+ projekta „Virtualna realnost u kontekstu tretmanskih vještina“, ključne osobe koje su sudjelovale na projektu su Vesna Zelić Ferenčić, koordinatorica projekta, koja je istaknula kako virtualna stvarnost mijenja pristup radu s korisnicima, te Goran Brkić, načelnik Sektora za probaciju, i Tanja Novosel, probacijska službenica, koji su svojim radom i iskustvom doprinijeli implementaciji projekta i postizanju prvih rezultata.

Projekt VR edukacije pokazuje da digitalna transformacija ne mora značiti gubitak ljudskog kontakta - već ga može produbiti, kada spaja tehnologiju s empatijom, znanjem i stvarnom povezanošću.