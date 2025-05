RECENZIJA: Huawei Watch Fit 4 Pro - pametni sat koji je postao puno više

Huawei je nedavno predstavio nove satove iz svoje serije 5 i Fit 4. I dok je Huawei Watch 5 nešto veći i nakrcan senzorima i mogućnostima praćenja zdravstvenog stanja (o čemu možete čitati ovdje), Huawei Watch Fit 4 nije nimalo manje zanimljiv.

Imali smo priliku kratko se družiti s Huawei Watch Fit 4 Pro, pametnim satom koji na prvi pogled jako podsjeća na sat jednog drugog proizvođača. No, čim ga stavite na ruku, nekako bolje pristaje.

Ujedno ovo je prvi sat iz Fit serije koji je dobio dodatak Pro u svome imenu, a nakon druženja s njim, zaista možemo reći da je "profi".

Huawei Watch Fit 4 Pro - 4 (Foto: Zimo)

Čitljiv u svim uvjetima

Ali krenimo od početka. Samo kućište sata kvadratično je, što je definitivno plus jer lijepo leži na ruci i daje dovoljno prostora za sve informacije na ekranu. Sam ekran je 1,82 inčni AMOLED sa vršnom svjetlinom od 3000 nita. U prijevodu to znači da ćete moći vidjeti sve informacije na satu i u uvjetima jake svjetlosti, kao što je sunčan dan na otvorenome.

Ekran je presvučen safirnim staklom, koje bi trebalo sat štititi od ogrebotina i oštećenja dulje nego do sad. Samo kućište je napravljeno od titanske slitine, a na boku se nalaze rotirajući kotačić za kretanje po meniju, pomoćni gumb za prečac koji služi i kao elektroda za mjerenje određenih parametara u tijelu, te otvori za mikrofon i zvučnike. Na donjoj strani sata nalazi se izbočina koja savršeno sjeda u magnetni punjač (ali je sat moguće puniti i na bežičnom punjaču pa čak i na pametnom telefonu koji ima opciju dijeljenja energije) te senzori koji mjere zdravstvene parametre u tijelu.

Huawei Watch Fit 4 Pro linija dolazi s različitim remenima. Naš je bio od plavog elastomera, koji je bio izuzetno ugodan za nošenje. Možda čak i ugodniji od silikona. Zanimljivo, u Huaweiju su se odlučili zadržati isti dizajn narukvica kao kod Watch Fit 3 linije, pa je moguće kao zamjensku narukvicu staviti i neku koja inače odgovara Fit 3 satu. To znači da možete tijekom dana imati "elegantnu" narukvicu, a kad se bavite sportom prebaciti se na neku sportsku. Definitivno plus za takvo razmišljanje.

Huawei Watch Fit 4 Pro - 5 (Foto: Zimo)

Huawei Watch Fit 4 Pro - 9 (Foto: Zimo)

Huawei Watch Fit 4 Pro - 3 (Foto: Zimo)

Senzori, senzori i još malo senzora

Što se samih mogućnosti sata tiče, Huawei je definitivno "uložio sve karte" u ovaj sat. Ne samo da je dizajnerski veoma privlačan, već je i nakrcan s brojnim senzorima i mogućnostima, koje su inače bile rezervirane za Huaweijevu Watch GT Pro seriju.

Tako s Fit 4 Pro možete pratiti rad srca (EKG, uz napomenu da ovo nije medicinski uređaj, ali njegova mjerenja mogu ukazivati na stanja koja nisu normalna), mjeriti krutost arterija, promjene u temperaturi tijela, ali i promjene u radu srca (HRV).

Kako bi svi ti senzori radili i slali podatke na jedno mjesto, brine se HarmonyOS 5.1, Huaweijev operativni sustav na samom satu. Želite li te podatke staviti u kontekst, bit će vam potrebna Huawei Health aplikacija koju je jednostavno preuzeti skeniranjem QR koda na kutiji. Sat se tijekom tesiranja bez problema spajao i s uređajima koji koriste Android i Huaweijev Harmony OS, ali i s Appleovim uređajima.

Na samom satu nalazi se pregršt aplikacija - od glasovnog asistenta do aplikacije za slušanje glazbe (ili sa pametnog telefona ili sa samog sata koji ima 1,5 GB prostora za pohranu), a za one kojima to nije dovoljno, postoji i mogućnost instalacije dodatnih aplikacija putem Huaweijevog App Gallery.

Sat se na pametni telefon spaja putem Bluetootha pa je pomoću njega moguće odgovoriti ili uspostaviti poziv, pročitati poruke i odgovoriti na njih putem ranije odabranih odgovora ili pak tipkanjem odgovora na minijaturnoj QWERTY tipkovnici. Ako imate veće prste, to bi mogao biti "zanimljiv" poduhvat, ali uz malo vježbe može se i to savladati.

Huawei Watch Fit 4 Pro - 5 (Foto: Zimo)

Huawei Watch Fit 4 Pro - 1 (Foto: Zimo)

Huawei Watch Fit 4 Pro - 6 (Foto: Zimo)

Zdravlje na prvom mjestu

No, fokusirajmo se na ono što Huawei Watch Fit 4 Pro radi najbolje - potiče vas da se više brinete za svoje zdravlje.

Fit 4 Pro nakrcan je brojnim senzorima koji prate fizičko stanje korisnika, ali i nudi brojne mogućnosti da se to stanje popravi. Tako ima ubačeno više od 100 aktivnosti tijekom kojih može pratiti određene parametre. Neke od tih aktivnosti su uobičajene (poput trčanja ili hodanja), dok su neke malo neuobičajenije - balet, esport, upravljenje zmajem i slično.

Posebna je pozornost posvećena rekreativnim i profesionalnim trkačima, koji pomoću sata mogu pratiti svoje fizičko stanje, izdržljivost, ali i dobiti prilagođeni trening koji će im pomoći da poboljšaju svoje rezultate. Primjerice, mogu uključiti metronom i tako dobiti stabilan tempo koji potom mogu pratiti tijekom trčanja. Sat će tijekom trčanja i pratiti frekvenciju kojom lijeva i desna noga dodiruju tlo te tako upozoriti na bilo kakvu asimetričnost. Za one koji se ozbiljno bave trčanjem to može značiti razliku između ozlijede i boljeg rezultata.

Korisnici mogu podatke sinkronizirati s aplikacijama poput Strave, što će mnogima biti posebno zanimljivo.

A nakon naporne tjelovježbe, važan je i dobar odmor. Fit 4 Pro koristi Huaweijevu TruSense tehnologiju za praćenje stanja organizma, a to se odnosi i na spavanje. Ne samo da će pratiti koliko dugo spavate i kakva je kvaliteta sna (duboki, plitki, buđenje), već će i dati prijedloge za poboljšanje sna.

Posebno je zanimljiva opcija "Sleep Breathing Awareness" odnosno praćenje disanja tijekom sna. Za sve one koji se i nakon 8 sati sna bude umorni i nenaspavani, ova opcija mogla bi otkriti imaju li možda problema s disanjem ili apneju. Ako vam sat nekoliko noći za redom signalizira da nešto nije u redu, možda biste trebali o tome porazgovarati s liječnikom.

Sve ove podatke moguće je pronaći u Huawei Health aplikaciji koja ne samo da drži podatke na jednom mjestu, već ih lijepo i posloži u kontekstu tako da ne gledate samo u očitanje EKG-a i divite se linijama. Tako će vas upozoriti ako tijekom mjerenja krutosti arterija (koje obavlja slanjem električnog signala iz lijeve ruke u desnu i stvaranjem punog kruga) zamijeti potencijalne probleme.

Huawei Watch Fit 4 Pro - 10 (Foto: Zimo)

Gdje mi je punjač?

Naravno za sve ovo potrebna je i izdržljiva baterija, a Huawei nas je već naviknuo na to da njegovi satovi traju i traju. To je slučaj i sa Fit 4 Pro. Uz normalno korištenje sata, vrijeme između dva punjenja razvukli smo na 8 dana (uz više vježbanja i uključen GPS oko 5 dana). Štedljivijim korištenjem moguće je dobiti i 10 dana, ali to onda znači da ne koristite brojne opcije koje su adut ovog sata. Želite li biti sigurni da će sat uvijek biti u funkciji, punjenje jednom tjedno je sasvim dovoljno.

Već smo spomenuli da Fit 4 Pro podržava bežično punjenje tako da nećete morati u panici tražiti gdje vam je punjač za njega. Punit će se i ako ga stavite na obični bežični punjač ili pametni telefon s opcijom dijeljenja energije. No, treba napomenuti da mu s njegovim punjačem treba oko sat vremena da se napuni, dok bi s drugim punjačima to vrijeme moglo biti i nešto dulje.

U svakom slučaju dovoljno kratko da se malo odmorite od stalnih notifikacija i vibracija na ruci, a opet dovoljno kratko da ne propustite ništa važno.

Huawei Watch Fit 4 Pro - 7 (Foto: Zimo)

Huawei je s Watch Fit 4 Pro zaista napravio sat koji će zadovoljiti velik broj korisnika. Kako onih kojima je zdravlje na prvom mjestu, tako i onih koji žele imati elegantan pametni sat koji će im pomoći da ostanu u formi.

Mogli bismo reći da mu još samo nedostaje opcija LTE-a ili eSIM-a (da ga se može koristiti i bez telefona u blizini) pa da zaista bude savršen. No, Huawei je nešto morao ostaviti i za sljedeću generaciju, zar ne?