Iz Zagrebačkog električnog tramvaja objavili su kako su danas u prijepodnevnim satima preventivno, kako kažu, izolirali svoj informacijski sustav. Razlog je sumnja na pokušaj kibernetičkog napada, zbog čega su pokrenuti sigurnosni protokoli s ciljem zaštite infrastrukture.

Zbog te privremene izolacije sustava trenutačno nisu u funkciji prodajna mjesta ZET-a, kao niti šalteri na žičari, a korisnici ne mogu kupovati karte putem mobilne aplikacije i internetskog portala moj.zet.hr. Što se prometa autobusima i tramvajima tiče, on se odvija bez problema.

Vrijednosne i pretplatne fizičke kartice i dalje su funkcionalne, a putnici mogu koristiti papirnate karte koje se prodaju kod vozača i na kioscima ugovornih partnera.

Iz ZET-a kažu kako će o rezultatima analize ovog vjerojatnog napada, kao i daljnjim koracima koje će poduzeti, pravovremeno obavijestiti javnost.

