Novi tip kućnog pomagača uskoro bi mogao ući u domove. Riječ je o pomagaču koji nikada ne spava, ne prigovara i ne zaboravlja pospremiti. Upoznajte Nea, humanoidnog robota kojeg je razvila kalifornijska tvrtka 1X, a kojeg se predstavlja kao prvog humanoidnog robota spremnog za kućanstva.

Neo je visok 1,68 metara, težak otprilike kao zlatni retriver i stoji oko 18.800 eura, što je približno cijena manjeg novog automobila. Rani kupci mogu ga unaprijed naručiti uz polog od 188 eura, no isporuke se očekuju tek 2026. godine. Alternativno, dostupan će biti i model pretplate od 470 eura mjesečno, a širenje isporuka na međunarodnu razinu (izvan SAD-a) planirano je za 2027. godinu.

Tiši od hladnjaka i prijateljskih linija i tonova

Tvrtka 1X promovira Nea kao osobnog kućnog asistenta koji može slagati rublje, usisavati, donositi namirnice, otvarati vrata, penjati se stepenicama, pa čak i služiti kao multimedijski centar. Zahvaljujući sustavu motora s tetivama, Neo se kreće prirodno i glatko. Prema navodima tvrtke, može podići do 70 kilograma i nositi 25 kilograma, a pritom je tiši u radu od hladnjaka.

Neo ima mekani vanjski omotač u neutralnim tonovima kako bi djelovao prijateljski i manje strojno od svojih industrijskih pandana iz Tesle ili Figurea. Radi četiri sata s jednim punjenjem te se povezuje putem Wi-Fi, Bluetooth i 5G mreža. Njegove ruke imaju IP68 certifikat otpornosti na vodu, a ugrađeni jezični model, sličan onima koji pokreću ChatGPT i Gemini, omogućuje prirodan razgovor s korisnicima.

Rana testiranja i ograničenja

Novinarka Joanna Stern iz The Wall Street Journala posjetila je sjedište tvrtke 1X te izvijestila da je Neo još uvijek uglavnom daljinski upravljan, pri čemu ga čovjek vodi pomoću VR sustava. Nisam vidjela da Neo radi išta samostalno, iako je tvrtka podijelila video u kojem Neo sam otvara vrata, napisala je Stern.

Izvršni direktor 1X-a, Bernt Børnich, rekao joj je da bi Neo trebao obavljati većinu zadataka samostalno do 2026. godine, no priznao je da razina izvedbe u početku može zaostajati.

Učenje na račun privatnosti

Vlasnici moraju dopustiti Neu da uči iz svog kućnog okruženja kako bi poboljšao svoju učinkovitost, što otvara pitanja privatnosti jer robot može vidjeti, čuti i pamtiti. Ako kupite ovaj proizvod, to znači da se slažete s tim uvjetima, rekao je Børnich za The Wall Street Journal.

Tvrtka 1X tvrdi da Neo sluša samo kada prepozna da mu se netko obraća, da kamere zamućuju ljudske figure i da poštuje zabrane ulaska u određene prostorije. Ipak, pozvati u vlastiti dom AI opremljenog promatrača odvažan je eksperiment u suživotu čovjeka i stroja.