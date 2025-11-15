Za većinu ljudi, Xiaomi je ime koje vezuju uz male kućanske uređaje i pametne telefone. No, u svom portfelju, Xiaomi ima puno više. Među ostalim i automobil (koji još čekamo na hrvatskom tržištu).

Ovog puta pak mislimo na pametne satove i narukvice. Jedan takav Xiaomijev pametni sat imali smo prilike testirati i sami. Radi se o pametnom satu Xiaomi Watch S4 (41 mm), koji je nova verzija standardnog S4.

Zašto to napominjemo? Jer je S4 (41 mm), baš kao što mu ime spominje, nešto manji i tanji, a to sa sobom donosi i neke razlike u performansama.

No, krenimo od početka. S4 (41 mm) predstavljen je u rujnu 2025. godine i odlikuje ga kompaktan i elegantan dizajn koji uvelike podsjeća na klasične satove. Zbog svoje manje veličine odličan je izbor za sve koji ne žele da im sat bude prevelik ili previše upadljiv.

Xiaomi Watch S4 (41 mm) - 6 (Foto: Zimo)

Samo kućište sata napravljeno je od nehrđajućeg čelika, što ga čini izdržljivim na svakodnevno korištenje i ogrebotine, a mi smo na testu imali verziju sa blijedo pastelno zelenom narukvicom od fluorogume (sintetičkog materijala koji je izuzetno izdržljiv). Narukvica je izuzetno udobna za nošenje, kako u svakodnevnom životu, tako i tijekom vježbanja ili intenzivnijih fizičkih aktivnosti. Dodatni je plus što se narukvica može lako skinuti i po potrebi zamijeniti, ako poželite drugačiji izgled.

Da su u Xiaomiju posvetili posebnu pozornost dizajnu pokazuje i dodatak u istoj takvoj boji na kotačiću za upravljanje značajkama na samom satu. Možda nije vidljivo na prvi pogled, ali itekako daje dojam pametnog dizajna.

Uz kotačić, nalazi se i dodatni gumb koji omogućava ulazak u brzi meni s postavkama sata.

Sam zaslon ima veličinu od 1,32 inča i impresivnu svjetlinu od 1500 nita, što olakšava očitavanje informacija na satu i tijekom sunčanog dana. Senzor koji je ugrađen u ekran, automatski smanjuje jačinu osvjetljenja ovisno o okolini, pa vas tako neće zabljesnuti svjetlina u, primjerice kino dvorani, niti ćete se mučiti s očitavanjem na jakom suncu.

Iako zaslon na prvi pogled djeluje malen, zapravo je optimalne veličine za sve informacije koje se na njemu prikazuju, ali i za normalno odabiranje opcija i kretanje po izbornicima. Samo će oni s najdebljim prstima imati problema, a i njima u pomoć priskače kotačić za kretanje po meniju i gumb za odabir opcije.

Xiaomi Watch S4 (41 mm) (Foto: Zimo)

Opcije u rangu puno skupljih satova

Što se samog operativnog sustava tiče (HyperOS UI), ako ste do sad koristili bilo koji pametni sat, snaći ćete se bez problema.

Aplikacija Mi Fitness koju je potrebno instalirati na pametni telefon, pruža velik broj lica satova koje možete prilagoditi svojim željama i preferencijama. Također, nudi i velik broj opcija koje možete uključiti ili isključiti kako bi dobili informacije o svom zdravstvenom stanju, primali i slali poruke i pozive, dobivali obavijesti i slično.

Aplikacije na samom satu su označene prilično jasnim ikonama - od aplikacije za vrijeme i vremensku prognozu, kalendara, alarma, štoperice, preko aplikacije za zadatke (to-do lista), aplikacije za glasovne zabilješke (što može biti veoma korisno kad vam telefon nije na dohvat ruke, a na pamet vam je pala zanimljiva ideja) pa do pregršt zdravstvenih i fitness aplikacija.

Želite li pratiti svoj napredak tijekom vježbanja, Xiaomi Watch S4 (41 mm) ima predinstalirane različite načine vježbanja, a vi uvijek možete dodati i svoje postavke. Sat će vas obavijestiti o proteklom vremenu, udaljenost, potrošnji kalorija i slično. Za trkače, tu je zanimljiva aplikacija koja će vam izračunati koliko vam vremena treba za oporavak, koliko vas trening opterećuje, ali i daje savjete što napraviti da bi postigli bolje rezultate.

Xiaomi Watch S4 (41 mm) - 3 (Foto: Zimo)

Što se tiče zdravstvenih aplikacija, u Xiaomiju su se zaista potrudili. Senzori za praćenje zasićenosti krvi kisikom, praćenje otkucaja srca, temperature tijela i slično. Sat može pratiti i vaš ciklus spavanja te dati uvid u to koliko duboko spavate odnosno koliko se često budite. Sve to zajedno dostupno je i kod puno skupljih satova s jednakom ili gotovo jednakom preciznošću.

A što je s baterijom?

Tijekom našeg testiranja Xiaomi Watch S4 (41 mm) punili smo sat u prosjeku svakih 4-5 dana. Iz Xiaomija tvrde kako je moguće dobiti 8 dana trajanja baterije, ali i da to ovisi o tome koje su sve opcije uključene.

Mi smo imali redovito uključen GPS tijekom vježbanja, obavljali telefonske pozive sa sata (izvrsna opcija pogotovo kad ste u automobilu), primali obavijesti, testirali zdravstvene aplikacije i slično. Vjerujemo da bi baterija kod malo štedljivijeg načina korištenja mogla izdržati i puno dulje.

Xiaomi Watch S4 (41 mm) (Foto: Zimo)

Što se tiče punjenja, ono je izuzetno brzo. Punjač koji izgleda poput diska napunio je bateriju od 0-75% u samo pola sata, što je dovoljno za sljedećih nekoliko dana korištenja. Čak i da ga stavite na punjenje samo tijekom tuširanja (cca 10 min), napunit će vam bateriju za cca 25 posto, što će biti dovoljno za jedan dan korištenja.

Kome je namijenjen?

Ako želite dobar, pouzdan i pametan sat, a nemate velik budžet za to, onda je Xiaomi Watch S4 (41 mm) dobar odabir.

Za manje od 200 eura dobit ćete sat koji će pratiti vaše zdravlje i fizičku aktivnost, omogućiti vam da telefon ostavite u torbi kad ste vani, a istovremeno nećete u panici morati tražiti gdje je punjač svakog dana.

Izvrstan je i za one koji cijene eleganciju, ali ju ne žele žrtvovati ni u teretani ili na sportskom terenu.

Sve u svemu, tražite li pametan sat koji ispunjava sve te kućice, razmislite o Xiaomi Watch S4 (41 mm).