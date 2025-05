Revolucija u roditeljstvu: Već za nekoliko godina roditelji bi mogli imati više slobodnog vremena

Odgajanje djece nikada nije bilo jednostavno, niti lako, a u modernom dobu roditelji se bore s novim izazovima i problemima koje donosi tehnologija, odnosno ovisnost o telefonima i ekranima. Pored toga, roditelji često svoje slobodno vrijeme koriste kako bi djecu razvozili po raznim aktivnostima, a kada jednom dođu doma, čekaju ih kućanske obveze.

Odgoj djece u digitalnom dobu nije jednostavan, no roditelji moraju biti spremni na ove 2 stvari

Zahvaljujući upravo tehnologiji, roditelji bi u budućnosti ipak mogli biti rasterećeniji dijela svojih obveza, tako barem smatra jedan od osnivača Reddita Alexis Ohanian, koji je široj javnosti poznat i po braku s legendarnom tenisačicom Serenom Williams. Gostujući na jednom panelu, on je konkretno govorio o robotici, tj. kućnim robotima o čijoj budućoj ulozi u našim životima sve više govore i drugi tehnološki stručnjaci poput Elona Muska (podsjetimo - i Tesla razvija takvog robota).

Ohanian tako kaže kako bi kućni roboti koji bi mogli obavljati svakodnevne poslove mogli donijeti revoluciju u roditeljstvo jer bi roditelje rasteretili poslova poput čišćenja, pranja i slaganja odjeće i slično. Tehnologija će nam tako omogućiti više slobodnog vremena i smanjiti roditeljima stres, a istovremeno će omogućiti i majkama i očevima da se razvijaju i na osobnom i profesionalnom nivou, smatra jedan od suosnivača Reddita.

Više slobode i slobodnog vremena

Tehnologijom koja će donijeti revoluciju rada mogli bi dominirati - Kinezi

Kada se takvi roboti pojave, što možemo očekivati tijekom sljedećih godina, jasno je kako će oni biti rezervirani samo za one dubljeg džepa, odnosno one koji će moći platiti više tisuća (ili možda više od 10 tisuća) dolara. No kako to obično biva s tehnologijom, takvi bi roboti s vremenom trebali postati jeftiniji i time pristupačniji većem broju ljudi.

Ohanian je takve robote usporedio s jednim uređajem čije je predstavljanje radikalno promijenilo način života i provođenja vremena u kućanstvima, pogotovo za žene - mašine za pranje robe. Žene i majke provodile su toliko nesrazmjerno vremena ručno perući robu, tako da je pojava ovog stroja u ljudskim životima bila velika stvar, velika revolucija u pogledu ženskih sloboda, kao i slobodnog vremena, na ovom je primjeru objasnio kakav bi mogao biti utjecaj i same robotike.

Hvala, ali ne hvala! Biste li dopustili Muskovu robotu da vam čuva djecu?

Roboti bi tako trebali rasteretiti roditelje dijela odgovornosti i poslova koje danas moraju odrađivati, a možemo se samo nadati kako će taj potencijalni višak vremena koji bi im roboti trebali omogućiti, roditelji iskoristiti kako bi uživali u zajedničkim trenucima sa svojim najmilijima, a ne da to vrijeme provedu na ekranima.

Kako je pokazalo jedno nedavno istraživanje, nisu samo djeca, već i roditelji ovisni o ekranima, a djeca roditelja koji pretjeruju s korištenjem ekrana i sama će vjerojatno u budućnosti postati ovisni o telefonima.

Izvor: Tech Times