Sad je još i gore: Šanse za udar asteroida ubojice gradova u Zemlju još su i veće

NASA je revidirala svoju procjenu rizika udara u Zemlju za asteroid 2024 YR4 te sada povećala vjerojatnost udara 2032. godine s 2,1 na 3,1 posto, što je najviše dosad.

Otkriven u prosincu 2024. godine, asteroid su pomno pratili astronomi diljem svijeta. Kako novi podaci pročišćavaju njegovu putanju, izgledi za njegov udar u Zemlju su porasli. Europska svemirska agencija (ESA) procjenjuje rizik od udara na nešto nižu vjerojatnost od 2,81 posto.

Potencijalne posljedice

Procijenjen na širinu od 40 do 90 metara, asteroid bi mogao osloboditi energiju ekvivalentnu 7,7 megatona TNT-a, dovoljno da uništi grad. Međutim, ti rastući izgledi ne jamče da će se to i dogoditi. Samo zato što je poraslo u prošlom tjednu ne znači da će se to nastaviti, kaže za New Scientist Hugh Lewis s britanskog Sveučilišta Southampton.

Bit će teško promatrati taj asteroid nakon travnja, kada se pomakne iza sunca, što će ograničiti prikupljanje podataka. Svaka promatranja koja možemo obaviti od sada do trenutka kada se ne vidi očito će nam pomoći da pročistimo orbitu i napravimo bolja predviđanja. To ne znači nužno da će izgledi pasti prije travnja. Mogli bi nastaviti rasti, ali na kraju bi nas ipak mogao promašiti, kaže Lewis.

Dapače, astronomi ne isključuju ni mogućnost da nas od udara zaštiti i Zemljin prirodni satelit - Mjesec.

Buduća analiza i pripravnost

Daljnja poboljšanja mogu proizaći iz arhiviranih podataka. Svemirski teleskop James Webb analizirat će sastav asteroida, pomažući u određivanju njegova atmosferskog otpora. Masa čini ogromnu razliku u pogledu energije i utjecaja atmosfere na njega, ističe na kraju Lewis.