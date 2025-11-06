Izvršni dirktor Microsofta, Satya Nadella, do sad je govorio o različitim aspektima umjetne inteligencije. Od toga što umjetna inteligencija može napraviti već danas, do planova Microsofta za umjetnu inteligenciju u budućnosti.

No, gostujući na podcastu Bg2 Pod, uz šefa OpenAI-ja Sama Altmana, nije štedio riječi te je iznio pravu istinu o umjetnoj inteligenciji.

Nadella je tako priznao da najveći problem, s kojim se trenutno suočavaju sve tvrtke koje se bave razvojem umjetne inteligencije nisu čipovi (odnosno njihov nedostatak), već čista snaga.

Priznao je kako Microsoft ima u svojim centrima neke od najboljih i najnaprednijih čipova, ali oni stoje neiskorišteni.

Nemam ih gdje uključiti, rekao je, misleći pri tome na nedovršene podatkovne centre koji još nemaju električnu energiju i sustave hlađenja.

Glad za električnom energijom sve je veća u svijetu. Uz globalnu utrku za izgradnju sve pametnijih strojeva, sve većih podatkovnih centara i sve češće korištenje električnih automobila, jednostavno nema dovoljno električne energije koja bi sve to ispunila.

Najveći problem koji sad imamo nije računalni višak, već snaga, rekao je Nadella.

To je, čini se, problem koji muči cijelu industriju umjetne inteligencije, a mogao bi rezultirati usporavanjem razvoja. IEA (Međunarodna agencija za energetiku) objavila je nedavno procjene prema kojima će potražnja za električnom energijom u podatkovnim centrima porasti za 50 posto do 2030. godine. Procjenjuju da će samo podatkovni centri trošiti gotovo 945 TWh odnosno 3 posto svjetske potrošnje.

Ne uspiju li velike tehnološke tvrtke pronaći alternativu i "pribaviti" veće količine energije, razvoj umjetne inteligencije mogao bi "udariti u zid", a onda će pravo pitanje biti - tko će pronaći rješenje da taj zid zaobiđe.