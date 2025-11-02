Elon Musk često uspije pretvoriti apsurdne trenutke u medijske senzacije. Savršen primjer dogodio se dan prije nego što je dovršio preuzimanje Twittera za 44 milijarde dolara 2022. godine, kada je objavio video u kojem nosi umivaonik (engl. sink) u bivše sjedište te društvene mreže u San Franciscu.

Ulazim u sjedište Twittera — neka to dobro utone, napisao je Musk, koristeći umivaonik kao apsurdni kontrast višeznačnosti riječi "sink" i izazvavši divljenje na internetu.

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

Taj video, koji sada ima 1,2 milijuna lajkova i 202.000 dijeljenja na platformi X, umalo se zapravo nije ni dogodio. Musk je u nedavnoj epizodi podcasta "All-In" objasnio da je logistička zbrka gotovo spriječila svu tu predstavu u bivšem sjedištu Twittera, prenosi Business Insider.

Pa, mislim da je trgovina bila zbunjena, jer je moj sigurnosni tim tražio bilo koji umivaonik, a ljudi obično ne traže bilo koji umivaonik, jer vam treba umivaonik koji odgovara u kupaonici ili se spaja na određenu vrstu vodovoda. Oni su pitali: 'Kakvu slavinu želite? No, ja sam želio samo umivaonik, rekao je Musk.

Trgovina je bila zbunjena što smo samo željeli umivaonik i nije nas zanimalo na što se spaja. Gotovo da nam nisu htjeli prodati umivaonik, jer su mislili da možda kupujemo pogrešan umivaonik, dodao je.

Rijetko je da netko želi umivaonik zbog samog umivaonika, dodao je na kraju Musk.

Nakon Muskova preuzimanja, bivši Twitter, a sada platforma X, doživio je otpuštanja, zatvaranja ureda te brojne promjene. U ožujku 2025. godine Musk je objavio da je njegova AI tvrtka xAI preuzela X u transakciji dionicama.

xAI i budućnost X-a su isprepletene. Danas službeno poduzimamo korak da kombiniramo podatke, modele, računalnu snagu, distribuciju i talent. Ova kombinacija će otključati ogroman potencijal spajanjem naprednih AI sposobnosti i stručnosti xAI-a s masovnim dosegom X-a, napisao je tada Musk.

Grok, generativni chatbot xAI-ja lansiran u studenom 2023. godine, ilustrira tu integraciju i odgovara na upite korisnika na platformi X, kao i u Teslinim vozilima.