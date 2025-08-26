Stiže veliko pojačanje u Ukrajinu - Amerikanci šalju više od 3300 projektila ERAM kupljenih europskim novcem

Ukrajina će u narednim tjednima primiti tisuće projektila Extended Range Attack Munition (ERAM), čiji je transfer nedavno odobrio službeni Washington, čime će Kijev dobiti novu sposobnost udara iz daljine po relativno niskoj cijeni.

Prema Wall Street Journalu, administracija Donalda Trumpa odobrila je prodaju 3350 projektila ERAM u vrijednosti od približno 790 milijuna eura, pri čemu najveći dio sredstava dolazi od europskih saveznika Ukrajine. Isporuke se očekuju unutar šest tjedana. Američki dužnosnici, na koje se poziva isti izvor, rekli su da će uporaba ERAM-a zahtijevati prethodno odobrenje Pentagona zbog njegove sposobnosti da pogađa ciljeve daleko iza prve linije bojišnice.

Američko ratno zrakoplovstvo prvi je put izdalo zahtjev za informacijama (RFI) o ERAM-u u siječnju 2024. godine, bez spominjanja Ukrajine, piše portal The War Zone. Do srpnja iste godine otkriveno je da je Ukrajina predviđeni korisnik. Šesnaest tvrtki pozvano je da dostavi prijedloge, među njima CoAspire i Zone 5 Technologies. Zone 5 sudjeluje i u programu Enterprise Test Vehicle (ETV), dok je CoAspire uključen u projekt Rapidly Adaptable Affordable Cruise Missile (RAACM). Njihova točna povezanost s ERAM-om i dalje je nejasna, napominje The War Zone.

Dizajn i sposobnosti ERAM projektila

Specifikacije navedene u RFI-u smještaju ERAM u klasu od 227 kilograma, s "najvišom brzinom ne manjom od 0.6 maha." Projektil mora imati „udarno7fragmentacijski vrh s barem određenim stupnjem probojne sposobnosti” i promjenjive postavke upaljača. Njegova interna navigacija „mora biti sposobna operirati u uvjetima oslabljene GPS komunikacije.” Nadalje, oružje mora pokazati preciznost udara s maksimalnim odstupanjem od 10 metara od označene mete kod 50 posto ispaljenih ERAM projektila, u uvjetima bez elektromagnetskih smetnji, ali i s njihovom prisutnošću.

Američko ratno zrakoplovstvo opisalo je ERAM kao „ključan za ubrzavanje sposobnosti Ukrajine da na učinkovit i djelotvoran način zadovolji potrebe boraca, te pruža pristupačno oružje u masovnoj proizvodnji.” Pentagon je naglasio cilj razvoja modularnog i masovno proizvodivog sustava sposobnog za udare velikog dometa.

Značaj za Ukrajinu

Za Kijev, ERAM donosi sposobnost ugrožavanja ruskih zapovjednih centara, logističkih čvorišta i zračnih baza izvan dometa JDAM-ER i SDB bF-16ombi. Jednako je važna i količina, jer više od tri tisuće projektila pomoći će Ukrajini da odgovori na ruske zalihe i rojeve dronova.

Još nije poznato s kojih će zrakoplova Ukrajina lansirati ERAM projektile, iako se kao kandidati spominju MiG-29, Su-27, Su-24 te novonabavljeni .