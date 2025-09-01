Sjećate se astronautkinje Suni Williams koja je s kolegom Butchem Wilmoreom "zapela" na Međunarodnoj svemirskoj postaji i umjesto tjedan dana, na kraju provela punih 286 dana u svemiru?

Williams je, šest mjeseci nakon što se vratila na Zemlju, otkrila kako je zapravo izgledao "neplanirani produljeni boravak" na Međunarodnoj postaji.

Kako je ljeto odmicalo, shvatili smo da ćemo ostati dulje jer je trebalo provesti mnogo testiranja, koja jednostavno nećemo obaviti u zadanom vremensom roku. I opet, potrudili smo se da obavimo prave stvari u pravo vrijeme, istaknula je u razgovoru za lokalnu televizijsku postaju.

Oboje smo imali ranije iskustvo s Međunarodnom svemirskom postajom, tako da smo mogli "uskočiti" i pomoći im s njihovim aktivnostima. A imali smo i priliku obaviti nekoliko svemirskih šetnji dok smo bili tamo i cijeli niz nevjerojatnih znanstvenih eksperimenata, rekla je Williams.

Povratak iz svemira i devet mjeseci boravka u uvjetima bez gravitacije, ostavio je traga na njenom tijelu i zdravlju. Fotografije nakon povratka mnoge su šokirale, jer je Williams izgledala gotovo neprepoznatljivo, a dodano je zabrinula javnost kad su ih iz kapsule kojom su se vratili iznijeli na nosilima.

Nismo bili baš pokretljivi. Nismo mogli ustati, hodati. Imaš dovoljno snage da to napraviš, ali tvoj sustav za ravnotežu treba "podešavanje", istaknula je.

Tako da smo prvih nekoliko dana imali vrtoglavicu, a to je izazvalo i malo mučnine... To je cijeli proces, vraćanje ravnoteže, pokretljivosti, poravnavanja kralježnice..., dodala je Williams.

Nakon što se oporavila, Williams je nastavila s aktivnostima na Zemlji. Tako je primila nekoliko počasnih diploma, priznanja i posebnu medalju jer je odradila utrku Falmouth u svemiru.

Dobro sam, zaista dobro. Sad je šest mjeseci otkako smo sletjeli. Osjećam se izvrsno, malo sporije trčim, ali osjećam se savršeno i veoma sam sretna što mogu ponovno vidjeti svoju obitelj i prijatelje, posjetiti ih, ali i skočiti u ocean, rekla je Williams.

Na pitanje o tome što joj je tijeko devet mjeseci boravka u svemiru najviše nedostajalo, Williams je sa smješkom odgovorila.

Jastog! Već sam tri puta jela jastoga ove godien i da, nevjerojatno koliko mi je nedostajao. I znate što mi je još nedostajalo i što jedva čekam? Vidjeti boje jeseni, rekla je na kraju Williams.