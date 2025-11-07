Kad su početkom srpnja astronomi uočili neobičan objekt koji je ušao u Sunčev sustav, bilo je jasno da se ne radi o samo još jednom kometu.

Kasnije nazvan 3I/ATLAS, ovaj međuzvjezdani posjetitelj omogućio je znanstvenicima da ga proučavaju tijekom nekoliko mjeseci, na njegovom putu prema Suncu i dalje.

No, 3I/ATLAS već je u nekoliko navrata iznenadio znanstvenike svojim ponašanjem. Prvo je usporio pa ubrzao i promijenio boju, a onda i zagolicao maštu nekih da se ne radi o "običnom" kometu već i nečem izvanzemaljskom.

Ali objašnjenje je puno jednostavnije. Inženjer Davide Farnocchia iz NASA-inog JPL-a, u svom nedavno objavljenom izvješću, napisao je kako 3I/ATLAS pokazuje znakove "negravitacijskog ubrzanja". To znači da dobiva poticaj koji nije objašnjen gravitacijskom silom Sunca.

Harvardski astronom Avi Loeb, koji je prvi izašao s idejom da se radi o izvanzemaljskoj letjelici, ponudio je manje spektakularno pojašnjenje. U svom blogu napisao je kako je ubrzanje vjerojatno rezultat gubitka značajne količine mase tijekom izgaranja. To bi objasnilo i izduženi oblak prašine i plina koji čini spektakularni rep iza kometa. No, kako Loeb objašnjava, kako komet izbacuje ovaj materijal sve većom brzinom, taj isti materijal ga gura u suprotnom smjeru.

Loeb je dodao kako bi ovaj komet mogao izgubiti oko desetinu svoje mase u sljedećih mjesec dana.

Gostujući u NBC Newsu, Lobe je objasnio kako je veliki teleskop u Čileu (ALMA) primijetio devijaciju u brzini i putanji koja se očekivala.

I to je statistički vrlo značajno, rekao je. Takav masivan gubitak mase mogao bi se moći otkriti u obliku velikog oblaka plina koji ga okružuje tijekom sljedećih mjeseci.

Dodao je kako bi oblak plina koji se nalazi oko kometa mogao imati pet ili više milijardi tona materijala.

Iako je trenutno "rep" koji komet vuče iza sebe plavkaste boje Loeb očekuje da će "pocrveniti" i biti "crveniji i od Sunca".

Podsjetimo, 3I/ATLAS ima promjer od oko 2,8 kilometara, ima atmosferu u radijusu od čak 23 kilometra, a očekuje se da na svom putu kroz Sunčev sustav neće stvarati probleme. Znanstvenici se nadaju da bi letjelica Juno, koja se nalazi oko Jupitera, mogla presresti ovaj komet u ožujku 2026. godine i dati dodatne informacije prije nego što 3I/ATLAS završi svoj posjet Sunčevom sustavu.