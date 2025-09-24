Na temelju dosadašnjeg rada, stručnih znanja i talenata te rastuće potražnje za podatkovnim centrima, Hrvatska može postati strateška točka i europsko čvorište za tu industriju, istaknuo je u utorak na susretu s novinarima regionalni direktor u Vertivu Igor Grdić.

Grdić je za Hinu je rekao da Vertiv u suradnji s drugim kompanijama i udrugom hrvatskih podatkovnih centara radi na tome da se Hrvatska što bolje pozicionira kao čvorište za podatkovne centre u Europi.

Tvrdi da za to postoji interes investitora iz Europe i svijeta, a o toj temi se razgovaralo i u Ministarstvu graditeljstva. Pomaka ima, dodaje, ali i upozorava da domaće zakonodavstvo ne poznaje tehnološke zgrade. Stoga dolazi do vrlo izazovnih, čak smiješnih situacija da se u gradnji podatkovnih centara koji su većinom veće građevine, od investitora traži da imaju sto parkirnih mjesta, a treba ih samo pet, jer u centru nema puno zaposlenih.

Grdić naglašava da rastuća potražnja i uporaba umjetne inteligencije traži veće kapacitete i nove tehnologije u podatkovnim centrima, pogotovo u području hlađenja.

Podsjeća da data centri troše puno struje pa bi ulaganja u distribucijsku mrežu trebala podržati tu industriju koja ima i strateški značaj.

Na pitanje koliko su važne cijene električne energije kaže da to ima utjecaja, ali nije presudno.

Presudna je politička stabilnost, jer se kod podatkovnih centara radi o investicijama na 30-40 godina, a kako je Hrvatska mala zemlja nije toliko zanimljiva za velike centre, ali jest za manje i za pružanje usluga okolnim zemljama, ako ostane politički stabilna, kaže Grdić.

Posebna tema koju otvara je suvereni AI kao vlastiti resurs koji osigurava neovisnost o data centrima u velikim zemljama.

Vertiv je američka kompanija koja se bavi dizajnom, gradnjom i servisom infrastrukture za podatkovne centre, komunikacijske mreže, komercijalne i industrijske objekte. Posluje u više od 130 zemalja, a u Hrvatskoj je 25 godina. Od 2021. uz tadašnje ulaganje od 10 milijuna eura, u Rugvici kod Zagreba ima pogon za integrirana modularna rješenja - prefabricirane modularne podatkovne centre i klima komore.

Vertiv u Hrvatskoj zapošljava oko 650 ljudi. Najviše surađuje sa telekomima te s energetskim sektorom, kao i raznim ministarstvima.