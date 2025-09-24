Nekoć se smatralo da se znakovi starenja najprije pojavljuju i vide u području oko očiju ili na rukama, no danas imamo novog krivca - vrat.

Rijetko odvajanje pojedinaca od njihovih mobitela, računala i ostale tehnologije danas je toliko učestalo da je dobilo i 'suvremen' tehnološki naziv - "tehnološki vrat" (tech neck).

Riječ je o preuranjenoj pojavi bora, opuštenoj koži i finim sitnim linijama koje nastaju zbog beskrajnih sati koje provodimo gledajući u svoje pametne telefone, tablete i prijenosna računala. Za razliku od dubokih bora, sitne fine linije su plitke bore koje obično nastaju pri određenim pokretima ili kao posljedica čimbenika poput oštećenja od sunca i dehidracije i pojavljuju se i u ranijoj životnoj dobi, a mogu biti prethodnica pojave prijevremenih bora.

Ogledalo će sada mnogima 'otkriti' koliko dugo putuju na posao, bit će svojevrstan dokaz višestrukih Zoom maratona i beskrajnog skrolanja, o čemu svjedoče i linije urezane u dekolte.

Tehnološki vrat je pojam koji se obično koristi da bi se opisalo u kolikoj mjeri poguban utjecaj na naše tijelo ima pogrbljen položaj za vrijeme korištenja pametnih telefona i/ili tableta, objašnjava britanski dermatolog, dr. Derrick Phillips te dodaje da "se to odnosi i na mišiće vrata te da jako utječe na teksturu, izgled i kvalitetu kože".

Kombinacija lošeg držanja dok gledamo u, primjerice pametni telefon i utjecaj plavog svjetla na kožu mogu pridonijeti nastanku 'tehnološkog vrata', što se može manifestirati kao naborana koža vrata i dekoltea ili pojava finih linija te neujednačena tekstura i loša kvaliteta kože.

Prevencija počinje svakodnevnim navikama

Premda razni dermatološki ili kozmetički tretmani daju dobre rezultate, stručnjaci ističu da prevencija počinje svakodnevnim navikama.

Pokušate li se ne pogrbiti dok gledate u svoj tablet ili mobitel to će vam pomoći da se negativan učinak na vrat smanji, kaže Phillips te ističe da je i prikladan zaštitni faktor ključan kako bi se koža zaštitila od oštećenja koja nastaju od sunca i oksidativnog stresa, a poznato je da oba procesa ubrzavaju starenje.

Dr. Nora Jaafar, specijalistica kozmetičke i medicinske dermatologije u londonskoj Rejuvenation Clinic ovakve mikrokorekcije naziva 'tehnološkom higijenom'.

Držite li uređaj u razini očiju umjesto da gledate prema dolje, pravite li redovite pauze i vodite li računa o svome držanju učinit ćete svome organizmu veliku uslugu koja će rezultirati i velikom zdravstvenom razlikom. Male prilagodbe dugoročno smanjuju opterećenje i kože i mišića, zaključuje.

Temeljni proizvodi za njegu kože koji će učiniti razliku

Oboje dermatologa složno tvrde da je vrlo važno i koji preparat nanosite na vrat.

SPF zaštitni faktor trebao bi postati ključan dio svakodnevne njege kože svakog pojedinca da bi se osjetljiva koža vrata zaštitila od znakova preranog starenja na koje ukazuju fine linije, bore i hiperpigmentacije, objašnjava Phillips.

SPF je neizostavan jer je UV oštećenje glavni pokretač razgradnje kolagena, slaže se dr. Jaafar. Retinoidi i peptidi potiču obnovu kože, a antioksidansi poput vitamina C štite je od oštećenja slobodnim radikalima. Dermatologinja ističe da i hidratantni sastojci koje sadrži određena krema, poput hijaluronske kiseline, "poboljšavaju izgled finih linija kože tako što je popunjavaju."

Ne zaboravite dekolte

Pogreška koju ljudi često čine je da se, nanoseći kremu obično zaustave na čeljusnoj liniji. No i vrat i prsno područje temelj su izgleda kože vašeg lica i zahtijevaju jednako toliko njege.

Vrat i predio dekoltea često se zanemaruju, ali jednako brzo stare, štoviše, ponekad i brže. Uvijek svojim pacijentima savjetujem da prošire njegu kože lica i da kremom tretiraju i onaj dio ispod linije čeljusti da bi održali tonus i teksturu zdravima i lijepima, savjetuje liječnica.

Najbolja je kombinirana terapija - briga o koži i o ispravnom držanju

Dr. Phillips kaže kako je možda najvažnije u svemu zapamtiti da, kada govorimo o takozvanom 'tehnološkom vratu', ne mislimo samo na kožu.

Stalno gledanje prema dolje u neki od tehnoloških uređaja koji držite u ruci utječe na pojavu finih linija i potiče opuštanje kože, ali istodobno utječe i na loše držanje koje snažno opterećuje mišiće vrata, pojašnjava.

Na koži se postupno počinju pojavljivati bore, ona gubi elastičnost, dok je je plosnati mišić (lat. Platysma), najširi mimički mišić, koji spada u skupinu mišića vrata, pod neprestanim zbog gledanja prema dolje, objašnjava dr. Jaafar.

Stoga je najbolji pristup obično kombinirana terapija – navika ispravnog držanja i njega kože te usto profesionalni tretmani. Redovite standardne aerobne vježbe jačanja mišića vratne kralježnice i vježbe istezanja smanjit će učestalost "tech neck" tegoba, kao i vjerojatnost da ćete zbog toga trebati pomoć liječnika.