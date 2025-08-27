Huawei planira do kraja godine započeti proizvodnju u pogonu namijenjenom isključivo proizvodnji čipova za AI, a u 2026. namjerava otvoriti još dva takva pogona, navodi Financial Times, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom.

Pogoni su projektirani upravo za Huaweijeve potrebe, ali nije jasno tko im je vlasnik. Iz Huaweija su za FT kazali da kompanija ne planira osnivati vlastite pogone.

Kombinirana proizvodnja triju planiranih tvornica mogla bi nadmašiti trenutne proizvodne kapacitete sličnih proizvodnih linija vodećeg kineskog proizvođača čipova SMIC‑a, izvijestio je FT. SMIC pak planira sljedeće godine udvostručiti proizvodne kapacitete za čipove od sedam nanometara. Najveći SMIC‑ov kupac tih čipova je Huawei, navodi se u izvješću.

Kina ubrzava rad na domaćim čipovima za umjetnu inteligenciju, a tamošnje tehnološke kompanije razvijaju procesore koji se po performansama mogu natjecati s Nvidijinim čipom H20, posebno osmišljenim za kinesko tržište. Upravo je oko tog čipa službeni Peking nedavno izrazio zabrinutost zbog mogućih sigurnosnih rizika.

Reuters je u studenom prošle godine izvijestio da Huawei planira započeti masovnu proizvodnju svog najnaprednijeg čipa za umjetnu inteligenciju u prvom tromjesečju 2025., usprkos teškoćama koje su mu donijela američka ograničenja.