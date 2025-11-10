Milijarde koje su zaradili u svojim kompanijama, tehnološki milijarderi često ulažu u druge tvrtke ili projekte. S jedne strane, cilj im je dodatno povećati svoje bogatstvo, no ponekad ulažu kako bi pomogli u ostvarivanju neke ideje koja bi mogla biti dobra za čovječanstvo.

Upravo tako su tehnološki mogul Sam Altman i Brian Armstrong, izvršni direktori OpenAI-a i Coinbasea, komentirali svoju investiciju u kontroverzni biotehnološki startup iz San Francisca Preventive. Ime ove tvrtke odnosi se na prevenciju nasljednih bolesti kod djece, no način na koji to žele napraviti prilično je kontroverzan i otvara brojna etička, pravna i društvena pitanja.

Kontroverzna preventiva

Naime, oni se bave genetskim inženjeringom, odnosno uređivanjem ljudskih embrija kako bi prije rođenja spriječili nastajanje nasljednih bolesti kako bi rođeno dijete bilo genetski zdravo.

Osnivač ove tvrtke je znanstvenik Lucas Harrington koji je doktorirao pod mentorstvom Jennifer Doudne, poznate po revolucionarnoj tehnologiji za rezanje i uređivanje gena CRISPR. Upravo se tom metodom koristio kineski znanstvenik koji je genetski modificirao bebe kako bi bile imune na virus HIV-a.

Tehnološki milijarderi uložili su u ovaj projekt kako bi pomogli roditeljima izbjeći genetske bolesti, dok je Armstrong komentirao kako je lakše popraviti gen u samom embriju, nego kasnije tijekom života liječiti bolest.

To svakako ima smisla ako je tehnologija pouzdana i sigurna te ako je to zakonom odobreno. U SAD-u zakon ne dopušta korištenje genetski uređenih embrija za trudnoću - dopušteno je njihovo proučavanje u laboratoriju, no ne i njihovo implementiranje u maternicu kako bi došlo do trudnoće. Zbog takvih regulatornih prepreka, Harrington razmišlja o preseljenju kompanije u zemlje s blažom regulativom po pitanju ovih istraživanja poput Ujedinjenih Arapskih Emirata. Razlog za to nije u bijegu od kontrole, već zbog američke regulative i restrikcija.

Brojne kritike

U Preventiveu kažu kako oni ne planiraju stvarne trudnoće, već trenutačno samo provode istraživanja, kako bi pokazali da tehnologija može biti sigurna i transparentna, prije nego se netko zaista odluči na genetsku modifikaciju. Najavili su da će, kako budu provodili istraživanja, javno objavljivati rezultate, bili oni pozitivni ili negativni te se nadaju kako će jednom ova istraživanja zaista dovesti do mogućnosti sprječavanja ozbiljnih genetskih bolesti.

Brain Armstrong, prema izvještaju The Wall Street Journala, ljudima je već pričao o tehnologiji genetskog inženjeringa zahvaljujući kojoj bi djeca bila otpornija na srčane bolesti te će imati manji kolesterol i snažnije kosti kako bi se spriječila osteoporoza.

Naravno, usprkos takvim najavama i komentarima u kojima se uvjerava da je u prvom planu zdravlje djece, jasno je kako je svaka tema u kojoj se spominje genetsko modificiranje beba kontroverzna i izaziva veliku pažnju i kritike. Kritičari tako upozoravaju kako bi ovakav pristup genetske modifikacije mogao biti prvi korak prema eugenici, odnosno ideji poboljšanja ljudske vrste kroz selekciju ili manipulacija gena, odnosno da bi ova tehnologija na kraju mogla dovesti do “dizajniranja beba”. To bi značilo da bi roditelji mogli birati osobine svoje djece poput inteligencije, visine, boje očiju i slično i tko zna kakvo bi takvo petljanje u gene moglo imati dugoročne posljedice za djecu.

Izvor: NY Post