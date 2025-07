Upozorenje iz prve ruke: Evo čega se boji čovjek koji je stvorio YouTube

Iako većina ljudi vjerojatno nikada nije čula za Steva Chena, njegov je utjecaj na tehnološku i zabavnu industriju golem. Prije 20 godina, zajedno s kolegama iz PayPala, Chen je pokrenuo jednu potpuno novu platformu koja je brzo privukla pažnju velikih kompanija tako da ju je već 2006. godine preuzeo - Google.

Riječ je, naravno, o YouTubeu, a nakon što je Chen napustio kompaniju, s vremenom je pokrenuo još nekoliko biznisa. Iako je, dakle, jedan od zaslužnih za revoluciju online videa, on je danas zabrinut zbog jednog trenda koji ima negativan utjecaj na djecu.

Taj je trend pokrenuo TikTok, a kako se pokazao iznimno popularnim, njihovim putem krenuli su i Instagram s Reelsima i YouTube sa Shortsima. Naravno, riječ je o kratkim videozapisima. Tijekom nedavnog gostovanja na Stanfordu, Chen je izrazio zabrinutost zbog utjecaja takvih kratkih videa na raspon pažnje djece.

Kratki format videa vodi prema kraćem rasponu pažnje

Ne znam želim li da moja djeca gledaju samo videozapise kratkog formata pa da ne mogu gledati nešto što je duže od 15 minuta, objasnio je u čemu je potencijalni problem, a na tako nešto stručnjaci upozoravaju godinama. Djeca, ali i odrasli koji su postali ovisni o ekranima, nemaju previše strpljenja, niti pažnje za gledanje nekih dužih videa - ponekad čak niti ne pogledaju video na TikToku od 15 sekundi, već nakon par sekundi skrolaju dalje.

Objasnio je kako je po njemu TikTok zabavan, no riječ je o zabavi samo za taj trenutak, a kratki format takvih videa na kraju dovodi do kraćeg raspona pažnje. Chen kaže kako poznaje roditelje koji prisiljavaju svoju djecu da gledaju sadržaj dužeg trajanja, umjesto kratkih videa te im ne prikazuju videa s jarkim bojama i “ovisničkom atmosferom” jer znaju kako će se djeca zakačiti na njih.

Slično razmišlja i Altman

Zbog stvaranje ovisnosti o videozapisima, on predlaže da platforme ograniče vrijeme upotrebe aplikacija i to ovisno o različitim dobnim skupinama, što je, naravno, lakše reći, nego napraviti. Također, jasno je kako i velikim tehnološkim kompanijama ne odgovara da se ljudima ograniči pristup njihovom sadržaju jer, što više ljudi gledaju, to im se prikazuje više reklama. To, naravno, znači i veće prihode za kompanije.

Chen ima dvoje djece, a nedavno je još jedan poznati roditelj - šef OpenAI-a Sam Altman, govorio o štetnom utjecaju tehnologije na djecu, posebno istaknuvši društvene mreže i kratke videozapise. Objasnio je kako “nalet dopamina” koji takav sadržaj izaziva, vjerojatno duboko i negativno utječe na razvoj dječjeg mozga.

Izvor: Business Insider