Internetom se širi video koji navodno prikazuje ruski helikopter Mi-28NE Havoc kako leti iznad Teherana. Prošlog tjedna pojavile su se fotografije na kojima se vidi barem jedan Mi-28NE u Iranu, što pojačava nagađanja o mogućim isporukama ruskog oružja ili druge vojne opreme, usred povećane napetosti između Irana i SAD-a.

Točna lokacija i vrijeme snimke još uvijek nisu potvrđeni, piše portal The War Zone (TWZ). Ipak, fotografije od prošlog tjedna čini se da su snimljene u hangaru koji upravlja Pars Aerospace Services Company (PASC) na međunarodnoj zračnoj luci Mehrabad u Teheranu. PASC je povezana s iranskim Islamskim revolucionarnim gardom (IRGC) i podliježe sankcijama SAD-a i zapadnih zemalja.

Newly delivered Russian Mi-28NE attack helicopter was spotted over Tehran, Iran. pic.twitter.com/Mq5x9q4NHh — Clash Report (@clashreport) February 3, 2026

3. siječnja iranski novinar Mohamad Taheri na X-u je objavio fotografiju helikoptera Mi-28 uz poruku: Inšalah, neka vam vojna služba protekne dobro. Taheri je povezan s iranskom kvazislužbenom agencijom Tasnim, koja je 2023. godine izvijestila o mogućim iranskim akvizicijama ruskih Mi-28 Havoca, lovaca Su-35 Flanker i školskih aviona Yak-130. Yak-130 su došli, a Su-35 koji su prvotno trebali ići Egiptu nisu otišli u Iran, nego su završili u Alžiru.

Mi-28 je dvosjedni borbeni helikopter koji je prvi put poletio 1980-ih, a u operativnu službu u Rusiji ušao je krajem 2000-ih kao Mi-28N. NE izvozna verzija tog helikoptera isporučena je međunarodnim kupcima u različitim podvarijantama, dok je nadograđena NM verzija za rusku vojsku sporo integrirana u ruske vojne snage. Helikopteri imaju automatski top od 30 mm ispod nosa, četiri nosača za protutenkovske rakete ili rakete bez navođenja, te standardne senzore, uključujući radar na stupu i rotirajuću infracrvenu kameru.

Konfiguracija i broj Mi-28 borbenih helikoptera koje Iran može imati ostaje nepoznat, piše TWZ. Kvaliteta videa nije dovoljna za potvrdu detalja, iako helikopter izgleda opremljen radarom na stupu rotora, koji nedostaje nekim izvoznim modelima. Fotografije prikazuju helikopter djelomično rastavljen, što dodatno otežava procjenu njegova naoružanja i senzora.

Tvrtka Russian Helicopters predstavila je 2018. unaprijeđenu NE varijantu tog helikoptera s infracrvenim protumjerama, filterima motora za pješčane uvjete i digitalnim maskirnim uzorkom. Mi-28 prikazan prošlog tjedna izgleda da ima te značajke, iako su neki njegovi dijelovi pokriveni. Novi Mi-28 značajno bi dopunio iranski zastarjeli park američkih jurišnih helikoptera AH-1J Cobra, koji se, unatoč nadogradnjama, suočava s izazovima održavanja.

Napredni Mi-28 s infracrvenom kamerom i radarom na stupu rotors mogao bi Iranu omogućiti superiorne sposobnosti noću i u lošim vremenskim uvjetima, za obranu od stranih upada ili unutarnjih prijetnji. Operativna spremnost i održavanje helikoptera ostaju nejasni, zbog ruskih zahtjeva u vezi s Ukrajinom.

Nedavni letovi ruskih transportera Il-76 prema Iranu sugeriraju šire isporuke vojne opreme, piše TWZ. Veze između Moskve i Teherana ojačale su usred globalne izolacije Rusije. Iran također traži kineske sustave protuzračne obrane kako bi nadopunio arsenal.

Pojava Mi-28 dolazi u trenutku povećane napetosti sa SAD-om, uključujući obaranje iranskog drona, kojeg je presreo američki F-35 iznad Arapskog mora i optužbe da IRGC uznemirava brod pod američkom zastavom. Američke vojne snage nastavljaju okupljati snage, a razgovori o mogućem diplomatskom sastanku u Turskoj su u tijeku. Dokazi sugeriraju da je barem jedan Mi-28 već isporučen Iranu, a dodatni detalji mogli bi uskoro uslijediti.