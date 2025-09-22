Xiaomi je danas na globalnom događaju u Münchenu predstavio svoju najnoviju flagship seriju pametnih telefona - Xiaomi 15T, koja obuhvaća modele Xiaomi 15T i Xiaomi 15T Pro. Ovo predstavljanje donosi važnu prekretnicu u razvoju Xiaomi T serije: od dosadašnjeg naglaska na vrhunskoj fotografiji i inovativnoj tehnologiji prilagođenoj suvremenom načinu života, do još naprednije mobilne tehnologije, poboljšanih vizualnih mogućnosti i profinjenog dizajna.

Izvanredna optika za fotografiju nove razine

Kako bi osigurala vrhunsku kvalitetu slike, Xiaomi 15T serija opremljena je naprednim trostrukim sustavom kamera razvijenim u suradnji s Leicom. Xiaomi 15T dolazi s glavnom, ultraširokom i telefoto kamerom, dok Xiaomi 15T Pro ima glavnu, ultraširoku i Leica 5x Pro telefoto kameru. Oba sustava kamera osmišljena su za impresivne rezultate u najrazličitijim situacijama.

Za veću svestranost u kadriranju, i Xiaomi 15T Pro i Xiaomi 15T nude više žarišnih duljina. Xiaomi 15T Pro pokriva raspon od 15 mm do 230 mm, dok Xiaomi 15T nudi raspon od 15 mm do 92 mm na svojim stražnjim kamerama, omogućujući korisnicima da obuhvate široke pejzaže ili precizno zumiraju detalje.

U središtu glavne kamere od 50 MP u Xiaomi 15T seriji nalazi se Leica Summilux optička leća, koja omogućuje snimanje iznimnih detalja s otvorom blende ƒ/1.7 na osnovnom modelu te ƒ/1.62 na Pro varijanti. Osim preciznih detalja, kamera osigurava živopisne boje te visok kontrast, čak i u uvjetima slabog osvjetljenja. Na modelu Xiaomi 15T Pro to je dodatno unaprijeđeno zahvaljujući vrhunskom Light Fusion 900 senzoru slike, koji s dinamičkim rasponom od 13,5 EV značajno poboljšava jasnoću i tonalnu preciznost.

Pr (Foto: PR)

Po prvi put u Xiaomi T seriji debitira Leica 5x Pro telefoto kamera. Xiaomi 15T Pro tako nudi impresivan 5x optički zoom, 10x optičku razinu te do 20x Ultra Zoom – idealno rješenje za širok raspon kadrova, od prostranih krajolika do snimanja najsitnijih detalja, bez gubitka kvalitete. Osim ovoga, na oba uređaja ugrađena je i prednja kamera od 32 MP za selfije i video pozive.

Uz vrhunski hardver kamera u seriji, dolazi i Xiaomi AISP 2.0, Xiaomijeva nova generacija računalne fotografije. Zahvaljujući značajkama poput PortraitLM 2.0 i ColorLM 2.0, Xiaomi AISP 2.0 poboljšava fotografije unaprjeđujući percepciju dubine, tonalni raspon i vjernost boja, što rezultira prirodnijim i živopisnijim fotografijama uz minimalnu potrebu za naknadnom obradom na oba modela.

Posebno je korisno kod funkcije Master Portrait, koja nadograđuje portretne mogućnosti prethodne generacije te donosi potpuno nove bokeh efekte za svjetlo u pozadini, poput Wide i Bubbles, a korisnicima omogućuje i individualno podešavanje efekata otvora blende i žarišne duljine. Za hvatanje spontanih trenutaka tu je Leica street photography način rada, koji omogućuje brzo snimanje izravno sa zaključanog zaslona. On korisnicima nudi pristup kultnim žarišnim duljinama od 28 mm, 35 mm, 50 mm, 75 mm, te ekskluzivno za Xiaomi 15T Pro, 135 mm za krupne planove.

Pr (Foto: PR)

Kad je riječ o videu, Xiaomi 15T serija donosi profesionalne mogućnosti za korisnike. Oba modela podržavaju 4K 30fps HDR10+ snimanje kroz sve žarišne duljine, osiguravajući dosljednu živost i kontrast bez obzira na korištenu leću. Xiaomi 15T Pro ide i korak dalje uz podršku za 4K 120fps snimanje glavnom kamerom, što korisnicima omogućuje stvaranje kinematografskih isječaka s preciznom kontrolom kadrova. Za naknadnu obradu, dostupno je 4K 60fps 10-bit Log snimanje s LUT unosom, koje pruža veliku fleksibilnost.

Od fotografije do videa, sustav kamera u Xiaomi 15T seriji predstavlja potpuno rješenje za korisnike koji žele jednostavnu kontrolu i nezaboravne rezultate, bilo da hvataju spontane trenutke ili stvaraju pomno osmišljene kadrove.

Još veća povezanost uz potpuno novi operativni sustav

Osim naprednih kamera, Xiaomi 15T serija donosi veliki iskorak u mobilnoj povezanosti, redefinirajući način na koji korisnici ostaju povezani u različitim okruženjima. U središtu ove inovacije nalazi se Xiaomi Astral Communication, paket naprednih tehnologija, uključujući i globalni debi Xiaomi Offline Communication u Xiaomi 15T seriji. Ova značajka omogućuje izravnu glasovnu komunikaciju između uređaja serije Xiaomi 15T na udaljenostima do 1,9 km za Xiaomi 15T Pro i do 1,3 km za Xiaomi 15T, čak i bez mobilnih ili Wi-Fi signala. Idealno je rješenje za otvorena okruženja poput džungli, pustinja ili udaljenih planinarskih staza, dodajući ključni sloj pouzdanosti kada tradicionalne mreže nisu dostupne.

Za stabilnu i prilagodljivu povezanost u različitim uvjetima, Xiaomi Astral Communication uključuje i Xiaomi Surge T1S Tuner, koji fleksibilno koristi GPS, Wi-Fi, Bluetooth i mobilne signale. Ovo radi u suradnji sa Super Antenna Array sustavom, koji uključuje visokoučinkovitu antenu za poboljšanje ukupnih performansi mobilne mreže te AI Smart Antenna Switching za maksimiziranje kvalitete signala. Kao rezultat, bilo da korisnici streamaju, navigiraju ili igraju igre, ovaj integrirani sustav pomaže osigurati snažnu i stabilnu povezanost.

Osim komunikacijske tehnologije, serija Xiaomi 15T donosi i najnoviji softver - Xiaomi HyperOS 3. Novi operativni sustav donosi poboljšano korisničko iskustvo, a svoj globalni debi ima upravo u Xiaomi 15T seriji, uz unaprijeđene mogućnosti multitaskinga, brže pokretanje aplikacija te redizajnirane elemente sučelja, uključujući zaključane zaslone, pozadine, ikone, widgete i potpuno novi dizajn obavijesti. Dodatno, sustavna inteligencija putem Xiaomi HyperAI i poboljšana međupovezanost uređaja pomažu povećati produktivnost, omogućujući korisnicima jednostavno dijeljenje i sinkronizaciju sadržaja.

Veći, svjetliji i uranjajuće iskustvo zaslona

Uz snažan hardver i naprednu povezanost, Xiaomi 15T serija donosi najveći, najsvjetliji i najsuvremeniji zaslon u povijesti Xiaomi pametnih telefona. Prostrani zaslon dijagonale 6,83 inča dizajniran je da podigne iskustvo stvaranja sadržaja, čitanja i zabave kroz uranjajuće vizuale. Uz vršnu svjetlinu do 3200 nita, zaslon ostaje čitljiv čak i na jakom svjetlu, osiguravajući vidljivost u različitim uvjetima. Njegova oštra 1,5K rezolucija reproducira scene s iznimnom živopisnošću i tonalnom preciznošću, oživljavajući fotografije, videozapise i grafike u zapanjujućim detaljima.

Xiaomi 15T Pro podiže vizualno iskustvo na još veću razinu zahvaljujući ultra-tankim okvirima od 1,5 mm sa svih strana, što omogućuje LIPO tehnologija. Ti su okviri 27 posto tanji u odnosu na prethodnu generaciju, omogućujući doživljaj zaslona od ruba do ruba koji se tako čini još većim, dok se ukupna veličina uređaja ne povećava. Osim toga, zaslon Xiaomi 15T Pro nudi ultra-glatku brzinu osvježavanja do 144 Hz, što omogućuje besprijekorno skrolanje i čini interakcije bržima i responzivnijima. Za udobno i dugotrajno korištenje, Xiaomi 15T Pro opremljen je DC dimming tehnologijom pri punoj svjetlini i naprednom tehnologijom zaštite očiju.

Xiaomi 15T pak podržava glatku brzinu osvježavanja do 120 Hz za fluidno skrolanje. Za dodatnu zaštitu očiju, uključuje 3840 Hz PWM dimming, koji učinkovito smanjuje treperenje zaslona, čineći ga ugodnijim za dulje gledanje, posebno noću ili u uvjetima slabog osvjetljenja.

Pr (Foto: PR)

Flagship dizajn i izdržljivost

Sva ova vrhunska tehnologija smještena je u profinjeni, premium dizajn koji odražava Xiaomijevu trajnu težnju za elegancijom, izdržljivošću i udobnošću u ruci. Poleđina i poklopac baterije Xiaomi 15T serije izrađeni su od staklenih vlakana u jedinstvenom dizajnu, stvarajući glatku vanjštinu, dok ravan okvir prati moderne dizajnerske principe. Blago zaobljeni rubovi doprinose sofisticiranom izgledu i nude ugodan hvat.

Xiaomi 15T serija ne nudi samo premium izgled i dojam, već i dodatnu izdržljivost za veću sigurnost. Počinje sa Corning® Gorilla® Glass 7i zaslonom, koji pruža 100 posto poboljšanu otpornost na ogrebotine u odnosu na prethodnu generaciju, a nastavlja se na izdržljivu poleđinu od staklenih vlakana, koja spaja stil i dugotrajnost. Oba modela sada su otpornija na uranjanje u slatku vodu do 3 metra, uz IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu.

Xiaomi 15T Pro, u odnosu na osnovni model, razlikuje se aluminijskim okvirom od 6M13 legure visoke čvrstoće, koji nudi dodatnu zaštitu od padova i veću strukturnu stabilnost. Dostupan je u crnoj, sivoj i luksuznoj Mocha Gold boji, a namijenjen je korisnicima koji cijene detalje i otpornost. U međuvremenu, Xiaomi 15T bit će dostupan u crnoj, sivoj i upečatljivoj Rose Gold, boji kreiranoj za korisnike koji cijene modni izričaj i suptilnu eleganciju.

Dodatne pogodnosti

Uz Xiaomi 15T seriju dolaze posebne pogodnosti – tri mjeseca besplatnog korištenja YouTube Premiuma, tri mjeseca Google AI Pro usluge te jedna besplatna zamjena zaslona unutar 6 mjeseci od kupnje uređaja.

Pr (Foto: PR)

Cijena i dostupnost

Xiaomi 15T Pro dostupan je u tri boje: Crna, Siva, Mocha Gold te dolazi u memorijskoj varijanti od 12+512 GB, a može se kupiti po cijeni od 899 EUR. Xiaomi 15T dostupan je u tri boje: Crna, Siva, Rose Gold, a dolazi u dvije memorijske varijante: Xiaomi 15T 12+512 GB po cijeni od 699 EUR te 12+256 GB po cijeni od 649 EUR.

*U razdoblju od 24.9. do 31.10., uz kupnju Xiaomi 15T Pro te Xiaomi 15T uređaja u memorijskoj varijanti 12+512GB na poklon se dobiva Xiaomi Robot Vacuum S40C - pametni robotski usisavač, dok će se uz kupnju Xiaomi 15T uređaja u memorijskoj varijanti 12+256GB dobiti voucher za kupnju navedenog uređaja u iznosu od 100 EUR.

Ponuda je dostupna: https://mi.hr/mobiteli-i-tableti/xiaomi/xiaomi-15.html