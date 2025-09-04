Predstavljanjem na ZICER Connectu javnost su sa svojim projektima upoznali startupovi koji se nalaze u sklopu ZICER-a.

15 predstavljenih startupova - Art Division, Crobotic solutions, Flaster media, Deltasort, Inemsense, KalphaTech, TrackThis, Vicuna, DressApp.GREEN, sportreact, RenewXchange, POLYTECH, TINFE HTS, Ulpian i Sourcerobotics - početkom srpnja potpisali su ugovore s HAMAG-BICRO-om o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane kroz poziv Jačanje akceleracijske aktivnosti u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost te time ostvarili pravo na maksimalan iznos potpore od 25.000 eura. Riječ je o ugovorima koje je HAMAG-BICRO potpisao s predstavnicima novoosnovanih poduzeća do pet godina starosti koja razvijaju inovativna rješenja. Ukupna vrijednost dodijeljenih bespovratnih sredstava iznosi gotovo 3 milijuna eura. Ova su sredstva namijenjena investicijama i/ili obrtnom kapitalu s ciljem razvoja proizvoda i/ili usluga koji se trenutno nalaze u fazama TRL 5 – 8.

Ono što našu zajednicu čini posebno vrijednom je povezanost startupova različitih profila i interesa kroz koju nastaju nove suradnje i neočekivana rješenja. Zato u ZICER-u kontinuirano organiziramo niz - što formalnih, što neformalnih - druženja među kojima je i ZICER Connect. Ove smo ih godine održali šest, a program se sastoji od predavanja vrhunskih domaćih i stranih stručnjaka iz različitih područja te predstavljanja i upoznavanja startupova koji djeluju u okviru ZICER-a. Nakon formalnog dijela, povezivanje se nastavlja u opuštenijem ambijentu. Ovaj koncept nam se pokazao izuzetno dobrim za razvoj zajednice. Kada se na jednom mjestu nađe toliko pametnih i ambicioznih ljudi, stvaraju se nove ideje s potencijalom razvoja u globalno konkurentna rješenja, istaknuo je Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Od robotskih sustava za razminiranje do onih namijenjenih automatiziranom sortiranju otpada

Art Division je tvrtka specijalizirana za WebAR projekte namijenjene proizvođačima namještaja, turizmu i muzejima.

Putem interaktivnih 3D konfiguracija i proširene stvarnosti pomažemo brendovima i destinacijama da svojim kupcima i posjetiteljima pruže jedinstveno i atraktivno digitalno iskustvo, istaknuo je Otokar Crnalic, direktor startupa Art Division.

Crobotic Solutions je startup koji razvija softver na umjetnoj inteligenciji za jednostavnije i brže korištenje robota.

Trošak integracije robota u proizvodne pogone je četiri do šest puta veći od cijene samog robota. Razvijeni softver omogućava jednostavniju integraciju i programiranje robota te olakšava njegovu uporabu. Takav proizvod čini automatizaciju pristupačnijom i značajno pridonosi povećanju konkurentnosti, pojasnio je Filip Zorić, suosnivač i direktor Crobotic Solutionsa.

DELTAsort Robotics je startup specijaliziran za razvoj robotskih sustava za automatiziranje sortiranja odvojeno prikupljenog otpada. DELTAsort se bazira na vlastitoj hardverskoj i softverskoj tehnologiji koja omogućuje prepoznavanje i izdvajanje različitih vrsti otpada korištenjem umjetne inteligencije i računalnog vida. Smanjenjem troškova sortiranja omogućuju povećanja učinkovitosti reciklažnog procesa te tako doprinose kružnoj ekonomiji.

DressApp.GREEN je mobilna aplikacija koja spaja modu i održivost.

Omogućujemo korisnicima da kupuju modne artikle iz drugih ormara te prodaju višak iz vlastitih, odnosno da shoppingiraju na način koji ne šteti okolišu, produžuje život garderobi i smanjuje tekstilni otpad. Naš cilj je stvoriti zajednicu koja pokazuje da moda može biti i moderna i ekološka, a ne samo brza i potrošna, pojasnila je Maja Pulić, osnivačica startupa DressApp.GREEN.

Flaster je platforma za pokretno oglašavanje koja koristi različite vrste pokretnih vozila, uključujući taksije, rideshare i autobuse kao pokretne reklamne površine u urbanim sredinama.

Razvijamo napredni marketplace za vanjsko oglašavanje s tehnologijom za precizno mjerenje dosega i impresija u stvarnom vremenu. Naš cilj je kroz franšizni poslovni model proširiti prisutnost na međunarodnim tržištima i postići vodeću poziciju u segmentu pokretnih vanjskih oglasnih površina, pojašnjava Filip Carić, suosnivač tvrtke Flaster.

InEMsens je spin-off poduzeće Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), nastalo na temelju višegodišnjih znanstvenih istraživanja u području naprednih elektromagnetskih senzora.

Razvijamo senzorske sustave za precizno otkrivanje i prepoznavanje ukopanih metalnih objekata s primjenama u humanitarnom razminiranju, arheologiji i mapiranju podzemne infrastrukture. Naša tehnologija temelji se na elektromagnetskoj indukciji, a nadopunjena je naprednim matematičkim modelima i umjetnom inteligencijom, pojasnio je Davorin Ambrus, suosnivač i direktor InEMsensa.

KalphaTech razvija učinkovit način analize krutih materijala u farmaceutskoj i cementnoj industriji koji omogućava bržu informaciju o materijalima od interesa, te efikasniju optimizaciju njihove proizvodnje ili njihovih svojstava. To postiže kroz tehnološku platformu koja koristi vlastito razvijene hardverske i softverske komponente temeljene na umjetnoj inteligenciji i ekspertnom znanju.

Klijenti u farmaceutskoj i cementnoj industriji mogu lakše identificirati nečistoće u svojim materijalima, dobiti fizikalno-kemijsku karakterizaciju materijala koji do sad nije bio poznat, ili poboljšati dobivanje određenog svojstva uz iznimno mali utrošak materijala, vremena i novca. Naše tehnološko rješenje je modularno i može se adaptirati u postojeći proizvodnu ili RnD infrastrukturu, pojasnio je Stipe Lukin, suosnivač i direktor startupa KalphaTech.

Polytech je tvrtka specijalizirana za razvoj i proizvodnju naprednih smola za 3D printanje.

Naša misija je osigurati inovativne, kvalitetne i pouzdane smole koje omogućuju preciznu i održivu proizvodnju u industrijskim, medicinskim i dentalnim primjenama. Fokusirani smo na prilagodbu rješenja specifičnim potrebama klijenata i podizanju standarda u domaćoj i europskoj 3D print zajednici, kaže Andrej Terzin, osnivač Polytecha.

RenewXchange je inovativna matchmaking platforma specijalizirana za PPA ugovore, koja služi kao centralni hub za povezivanje proizvođača i kupaca električne energije iz obnovljivih izvora.

Na jednom mjestu usklađujemo ponudu i potražnju te obje strane vodimo kroz standardiziran, transparentan i ubrzan proces sklapanja ugovora. Kroz napredne digitalne tehnologije ubrzavamo energetsku tranziciju i stvaramo konkretan doprinos zelenijoj, konkurentnijoj Europi, izjavila je Nađa Dizdarević, suosnivačica i direktorica startupa RenewXchange.

Source Robotics razvija pristupačne i open-source robotske ruke te komponente namijenjene studentima, edukacijskim ustanovama i maker zajednici.

Naš glavni proizvod, PAROL6, 3D printana je robotska ruka veličine ljudske ruke koja kombinira povoljnu cijenu i industrijske performanse. Do sada postoji više od 600 PAROL6 robota širom svijeta, a koriste ih vodeća sveučilišta na svijetu te je sam projekt jedan od najpopularnijih open source robota na svijetu, istaknuo je Petar Crnjak, osnivač Source Roboticsa.

Sportreact je sportsko-tehnološki startup koji razvija inovativni kognitivno-motorički sustav za unapređenje brzine, agilnosti i reakcijskog vremena sportaša.

Sustav koristi interaktivne podove s prilagodljivim svjetlosnim, zvučnim i vibracijskim signalima, uz mobilnu aplikaciju koja nudi analitiku i gotove predloške treninga. Povjerenje su mu dali treneri, akademije i sportaši diljem svijeta, a sportreact pretvara trening u angažirajući, mjerljiv i znanstveno utemeljen razvoj performansi, istaknuo je Anto Širić, suosnivač startupa Sportreact.

TINFE razvija integrirana softverska i hardverska rješenja koja optimiziraju mjerenje i obradu fluorescencijskih spektara.

Naš je cilj unaprijediti visokoprotočnu analizu u biomedicini, farmaciji, prehrambenoj industriji te istraživanju i razvoju. Implementacijom inovativnih tehnika i strukturirane obrade podataka osiguravamo vrhunske performanse i značajno skraćujemo vrijeme od uzorka do rezultata. Naš tim čine stručnjaci s dugogodišnjim iskustvom u znanosti i vođenju domaćih i međunarodnih projekata na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, istaknuo je Davor Šakić, osnivać startupa TINFE.

TrackThis razvija GPS-ECO tracker, uređaj koji prati lokaciju pokretnine i zagađenje zraka.

Prvotno je namijenjen manjim biznisima i privatnim korisnicima, s planom širenja na veće korisnike u budućnosti. Povezana mobilna aplikacija omogućuje uvid u lokacije, okolišne uvjete i povećava sigurnost korisnika. Naš cilj je pružiti jednostavno, fleksibilno i učinkovito rješenje za praćenje i zaštitu okoliša, istaknuo je David Karatović, direktor TrackThisa.

Ulpian je specijalizirani generativni AI alat namijenjen pretraživanju europskih i nacionalnih pravnih propisa, sudske prakse i mišljenja regulatornih tijela.

Umjesto mukotrpnog pretraživanja zastarjelih portala putem ključnih riječi, pravnici, odvjetnici i drugi stručnjaci sada mogu jednostavno postaviti pravno pitanje prirodnim jezikom i dobiti jasan, strukturiran odgovor. Uz to, Ulpian uvijek upućuje na relevantne članke iz propisa, čime značajno olakšava i ubrzava svakodnevni rad u pravnoj praksi, ispričala nam je Sandra Ćatović Stručić, suosnivačica Ulpiana.

Vicuna je fintech startup specijaliziran za tržište kriptovaluta, koji razvija softversko rješenje za procjenu rizika i očekivanih prinosa.

Naš sustav koristi velike podatke i umjetnu inteligenciju kako bi identificirao rizike i omogućio ulagačima sigurniji i predvidljiviji ulazak u kripto tržište. Fokusirani smo na institucionalne investitore kojima donosimo stabilnost, uštedu vremena i bolju kontrolu nad rizikom, ispričao je Ivan Tomaš, osnivač startupa Vicuna.