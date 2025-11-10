Trideseta po redu godišnja Konferencija UN-a o klimatskim promjenama počinje u ponedjeljak u brazilskom gradu Belemu, u amazonskoj prašumi, a domaćini očekuju oko 50.000 sudionika tijekom gotovo dva tjedna teških pregovora.

Više od 190 zemalja raspravljat će o tome kako obuzdati klimatsku krizu i njezine razorne posljedice, uključujući češće i teže suše, oluje, šumske požare i poplave.

Razgovori na konferenciji poznatoj kao COP30 također će se baviti zahtjevima siromašnijih zemalja za više sredstava za prilagodbu sve težim klimatskim uvjetima.

Na sastanku će se čuti brojni pozivi vlada za odlučniju akciju: suprotno prethodnim obvezama, samo je oko trećine zemalja na vrijeme za konfrenciju predalo svoje klimatske planove za razdoblje do 2035. godine.

S obzirom na neadekvatne nacionalne klimatske politike, konferencija će se usredotočiti na to kako se još uvijek može postići ograničavanje globalnog zagrijavanja potrebno za naš opstanak, rekao je Martin Kaiser, čelnik njemačkog ogranka Greenpeacea.

Zemlja domaćin Brazil u međuvremenu promovira novi, više milijardi vrijedan fond za zaštitu prašuma, nazvan Tropical Forest Forever Facility (TFFF). Zemlje koje očuvaju svoje tropske šume bit će nagrađene, dok će se za svaki uništeni hektar izreći velike kazne, a prihod će ići u fond.

Prije 10 godina, međunarodna zajednica se na Pariškom klimatskom samitu složila ograničiti globalno zagrijavanje na što bliže 1,5 stupnjeva Celzija u odnosu na predindustrijsku razinu.

Sada, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres priznaje da se to obećanje nije ostvarilo, nazvavši to "gorkom istinom".

Rekao je da će prag od 1,5 stupnjeva Celzija biti prekoračen najkasnije do početka 2030-ih, opisujući to kao "moralni neuspjeh i smrtonosni nemar".

SAD, drugi najveći svjetski emiter stakleničkih plinova iza Kine, u procesu je napuštanja Pariškog klimatskog sporazuma i ne sudjeluje na konferenciji.

Nedostatak američkih sredstava otežat će drugim zemljama preuzimanje obveza podrške siromašnijim nacijama u borbi protiv klimatskih promjena.

Prema predviđanjima UN-a, svijet je s postojećim klimatskim politikama na putu prema porastu temperature od 2,8C.

Na posljednjem izdanju konferencije u Azerbajdžanu, COP29, države bogate naftom, poput Saudijske Arabije, pokušale su blokirati sporazum o postupnom ukidanju korištenja fosilnih goriva.

Azerbajdžanski predsjednik Ilham Alijev u uvodnom je govoru prošle godine fosilna goriva opisao kao "Božji dar".