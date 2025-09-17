Nije iznenađujuće da se naš ukus u glazbi mijenja tijekom života, no prema međunarodnoj studiji koja je analizirala slušalačke navike više od 40.000 ljudi tijekom 15 godina, s godinama se smanjuje i broj naših najdražih pjesama.

Mlađi ljudi uglavnom slušaju širok raspon suvremene pop glazbe i pod velikim su utjecajem trendova. Tijekom adolescencije i rane odrasle dobi, glazbeni repertoari se proširuju jer se pronalaze mnogih žanrovi i izvođači.

Međutim, kako ljudi stare, njihov se ukus u glazbi sužava, prema istraživanju koje je objavila organizacija Association for Computing Machinery. Glazbeni ukus postaje individualiziraniji, više oblikovan osobnim iskustvima doli ljestvicama najpopularnijih pjesama.

Kada ste mladi, želite iskusiti sve, rekao je jedan od autora Alan Said, profesor računarstva na sveučilištu Göteborg, prema priopćenju.

No, kad odrastete, obično ste već pronašli glazbeni stil s kojim se poistovjećujete. Top liste postaju manje važne.

Od srednje životne dobi nadalje nostalgija igra značajnu ulogu u slušanju glazbe, potvrđuje istraživanje. Mnogi se opetovano vraćaju glazbi svoje mladosti, koja tvori 'soundtrack' njihovih života.

Istraživački tim je koristio podatke glazbenih platformi na kojoj su korisnici mogli navesti svoju dob i pjesme koje slušaju.

To je istraživačima omogućilo da prate dugoročne trendove.

Ukupno su analizirali preko 542 milijuna reprodukcija više od milijun pjesama.

Njihova su otkrića relevantna i za streaming servise, kazao je Said.

Mlađi slušači, naprimjer, žele mješavinu trenutnih hitova i starijih otkrića dok sredovječni ljudi preferiraju ravnotežu između nove i poznate glazbe. Stariji korisnici pak će više cijeniti prijedloge koji u obzir uzimaju nostalgiju.