Sjećate li se gdje ste bili i što ste radili prije 15 godina? Možda su se neki tek rodili ili su po prvi put postali roditelji. Drugi su možda upisali fakultet, treći krenuli u školu.

Nama je 1. rujna 2010. godine posebno drag jer je tad s radom krenuo Zimo. Prvo kao blog s vijestima iz tehnologije, a potom i kao punokrvni portal koji pokriva tehnološke i srodne vijesti.

Puno se toga u tehnologiji (i znanosti) promijenilo u posljednjih 15 godina, a Zimo je pratio većinu tih promjena i mijenjao se s njima.

Neke su tehnologije i digitalni proizvodi (poput Appleovog Pinga koji je lansiran točno na današnji dan i ugašen 30. rujna 2012.) kratko trajali, druge su zaista promijenile naše živote (poput pametnih telefona i, posljednjih godina, umjetne inteligencije).

Teško je uopće izdvojiti koji bi događaji bili najvažniji u posljednjih 15 godina, jer svaki je na svoj način ostavio trag u povijesti.

Stoga smo za vas izdvojili neke događaje koji su i nama na Zimu, ostali u posebnom pamćenju.

Tehnologija u svijetu

2010. - Izlazak iPada: Appleov iPad redefinirao je tržište tableta, stvarajući novu kategoriju uređaja između pametnih telefona i prijenosnih računala.

2010. - Pokretanje Instagrama: Ova društvena mreža fokusirana na dijeljenje fotografija brzo je rasla i postala jedna od najpopularnijih na svijetu.

2011. - Razvoj digitalnih pomoćnika (Siri, Alexa): Appleova Siri, predstavljena s iPhoneom 4S, popularizirala je koncept glasovnih digitalnih pomoćnika. Kasnije je Amazonov Echo s Alexom dodatno popularizirao tu tehnologiju.

2012. - Početak popularnosti "big data" tehnologija: Podaci su postali iznimno važni, a tvrtke su počele intenzivno ulagati u alate za analizu i obradu velikih skupova podataka, poput Hadoop i Spark platformi.

2013. - Izlazak prvih pametnih satova: Prvi pametni satovi, poput Pebblea i Samsung Galaxy Geara, postavili su temelje za rast tržišta nosivih tehnologija (wearables).

2014. - Popularizacija "cloud computing" usluga (IaaS, PaaS, SaaS): Sve više tvrtki prebacuje svoju infrastrukturu i aplikacije u "oblak". To je dovelo do masovnog usvajanja usluga poput Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure i Google Cloud Platform (GCP).

2014. – Facebook kupuje WhatsApp.

2015. - Masovna primjena umjetne inteligencije i strojnog učenja: Razvoj moćnih grafičkih procesora (GPU) i dostupnost velikih skupova podataka ubrzali su napredak u umjetnoj inteligenciji, posebno u prepoznavanju slika i prirodnog jezika.

2015. – Google je kroz svoj projekt koji je poslije postao Waymo obavio „prvu u potpunosti autonomnu vožnju na javnoj prometnici“. Waymo je uslugu robotaksija (bez sigurnosnih vozača u vozilu) komercijalno javnosti ponudio 2020. godine.

2016. - Početak ere kriptovaluta i blockchain tehnologije: Bitcoin je postao široko poznat, a blockchain tehnologija privukla je pažnju izvan financijskog sektora, s potencijalom primjene u raznim industrijama.

2016. – Lansiran TikTok, aplikacija koja će promijeniti svijet društvenih mreža.

2017. - Nastanak "AI as a Service" platformi: Tvrtke su počele nuditi AI modele i usluge (npr. Google's AutoML, IBM Watson) kako bi i manjim tvrtkama omogućile da iskoriste umjetnu inteligenciju.

2018. - Implementacija 5G mreža: Počelo je uvođenje 5G tehnologije, što je obećavalo brži prijenos podataka i manju latenciju, ključnu za razvoj interneta stvari (IoT) i autonomnih vozila.

2019. - Rast tržišta "gaming" pretplata i "streaming" usluga: Usluge poput Xbox Game Pass i Google Stadia promijenile su način na koji igrači pristupaju igrama, a Twitch i YouTube Gaming postali su ključne platforme za gledanje igara.

2020. - Ubrzani razvoj i primjena "teleworking" tehnologija: Zbog globalne pandemije, alati za videokonferencije (Zoom, Microsoft Teams) i suradnju na daljinu doživjeli su neviđeni rast.

2020. – Pojava i eksplozija NFT (non-fungible token – NFT). Iako se radi o jedinstvenim digitalnim identifikatorima spremljenim na blockchain, kojim se dokazuje vlasništvo i vjerodostojnost, najpopularniji je postao kao „digitalno umjetničko djelo“. Nakon vrhunca u 2021., 2022. godine tržište se urušilo i gotovo više ne postoji.

2020. - SpaceX uspješno lansirao dva NASA-ina astronauta ( Douga Hurleyja i Boba Behnkena ) u orbitu svemirskom letjelicom Crew Dragon tijekom Crew Dragon Demo-2 , čime je SpaceX postao prva privatna tvrtka koja je poslala astronaute na Međunarodnu svemirsku postaju i označilo prvo lansiranje u orbitu s posadom s američkog tla u 9 godina.

2021. - Popularizacija pojma "metaverse"/metaverzum: Koncept virtualnih svjetova i proširene stvarnosti postao je glavna tema nakon što je Facebook promijenio ime u Meta i najavio velike investicije u razvoj "metaversea".

2022. - Masovno korištenje generativne umjetne inteligencije (ChatGPT, Midjourney): Pojava alata poput ChatGPT-a i DALL-E/Midjourney učinila je generativnu AI dostupnom široj publici, što je izazvalo revoluciju u stvaranju teksta, slika i koda.

2023. - Integracija umjetne inteligencije u sve softverske alate: Umjetna inteligencija postala je standardni dio gotovo svakog softvera, od uredskih paketa do razvojnih alata, čime se značajno povećala produktivnost.

2024. – Huawei predstvio prvi trostruko preklopni pametni telefon na svijetu, Huawei Mate XT; Apple predstavio svoj uređaj za miješanu stvarnost, Apple Vision Pro; Australija izglasla zakon kojim se mlađima od 16 godina zabranjuje korištenje društvenih mreža, koji će stupiti na snagu 10. prosinca 2025. godine

Tehnologija u Hrvatskoj

2011. - Rimac Automobili predstavljaju koncept električnog superautomobila Concept_One

2013. - Na tržištu se pojavio prvi hrvatski pametni telefon - Forcebook UltraPhone 40 kojeg je lansirala HG Spot Informatika. Iste je godine i tvrtka Vivax izbacila svoj pametni telefon, čime je postao prvi hrvatski brand pametnih telefona.

2014. - Lansiranje Photomatha, aplikacije koja rješava matematičke zadatke pomoću kamere. Aplikacija je postigla globalni uspjeh i postala najpreuzimanija hrvatska aplikacija. 2023. godine kupio ju je Google.

2015. - Pokrenut projekt e-Škola, stvaranja digitalno zrelih osnovnih i srednjih škola u Hrvatskoj, koji se nastavio 2018. digitalizacijom nastave u hrvatskim školama.

2016. - Najavljena hrvatska videoigra SCUM, koja je svjetlo dana ugledala 2018. i u samo 24 sata prodala više od 250 tisuća primjeraka te oduševila igrače diljem svijeta.

2020. - Infobip postaje prvi hrvatski "jednorog", nakon što je postigao vrijednost veću od milijardu dolara.

2020. - Hrvatska je dobila prvog digitalnog asistenta, Andriju, koji je putem WhatsAppa odgovarao na pitanja građana o koronavirusu.

2022. - Hrvatska uvodi 5G mrežu na komercijalnoj razini, pružajući značajno veće brzine i manju latenciju, što je ključno za razvoj interneta stvari (IoT) i pametnih gradova. Osijek je prvi hrvatski grad s 5G mrežom.

2024 - Prvi hrvatski satelit, CroCube, razvijen u potpunosti od strane privatne tvrtke, uspješno je lansiran u svemir, što je označilo ulazak Hrvatske u globalnu svemirsku industriju.

2025. - U Zagrebu otvoren Muzej povijesti videoigara, prvi takav muzej u ovom dijelu Europe.

Znanost u svijetu

2010. - Stvaranje prvog sintetičkog genoma. Znanstvenici su stvorili prvu bakterijsku stanicu s potpuno sintetičkim genomom, što je otvorilo put za nove mogućnosti u sintetičkoj biologiji.

2012. - Otkriće Higgsovog bozona. U CERN-u su znanstvenici potvrdili postojanje Higgsovog bozona, čestice koja je ključna za razumijevanje mase elementarnih čestica.

2012. - Razvoj CRISPR-Cas9. Otkriće metode za precizno uređivanje gena revolucioniralo je genetiku, otvarajući vrata za liječenje genetskih bolesti i razvoj novih terapija.

2014. - Potvrda postojanja gravitacijskih valova. Otkriće gravitacijskih valova potvrdilo je jednu od ključnih Einsteinovih teorija, Teoriju relativnosti, i otvorilo novo poglavlje u astronomiji.

2015. - Misija New Horizons. Sonda NASA-e preletjela je pored Plutona, prikupivši prve detaljne fotografije i podatke o ovom patuljastom planetu.

2016. - Otkriće Proxima Centauri b. Otkriven je planet s potencijalnim uvjetima za život u orbiti oko nama najbliže zvijezde, Proxima Centauri.

2017. - Promatranje spajanja neutronskih zvijezda. Prvi put su promatrani gravitacijski valovi i elektromagnetsko zračenje (svjetlost) istovremeno, što je potvrdilo da su ova spajanja izvor teških elemenata poput zlata.

2018. - Lansiranje TESS satelita. NASA je lansirala satelit za traženje egzoplaneta, što je dovelo do otkrića tisuća novih planeta izvan našeg Sunčevog sustava.

2019. - Prva fotografija crne rupe. Event Horizon Telescope projekt snimio je prvu fotografiju crne rupe, koja se nalazi u središtu galaksije M87.

2020. - Razvoj cjepiva protiv COVID-19. Rekordno brz razvoj mRNA cjepiva (Pfizer-BioNTech i Moderna) i drugih vrsta cjepiva bio je ključan u borbi protiv globalne pandemije.

2021. - Lansiranje svemirskog teleskopa James Webb. Ovaj teleskop je postao najmoćniji ikada lansiran, a njegove infracrvene sposobnosti omogućuju promatranje najstarijih galaksija i formiranje prvih zvijezda.

2021. - Otkriće najstarijeg poznatog materijala. Znanstvenici su u meteoritu pronašli čestice stare 7 milijardi godina, što je najstariji materijal koji je ikada pronađen na Zemlji.

2022. - Misija DART. NASA je uspješno testirala tehnologiju preusmjeravanja asteroida, udarivši u asteroid Dimorphos i mijenjajući mu putanju.

2022. - Postizanje fuzijske reakcije. Znanstvenici u Nacionalnom laboratoriju Lawrence Livermore prvi su put proizveli više energije iz nuklearne fuzije nego što su uložili, što je značajan korak prema čistom i gotovo neograničenom izvoru energije.

2023. - Objavljena je prva rendgenska snimka jednog atoma .

2024. – u čovjeka ugrađen prvi Neuralink čip, veza između mozga i računala koja omogućuje nepokretnim ljudima da komuniciraju sa svijetom.

2025. – uspješna transplantacija maternice, rezultirala rođenjem zdrave djevojčice u Velikoj Britaniji; Kina prva u svijetu transplantirala genetski modificiranu svinjsku jetru ljudskom pacijentu

2025. - Mladi hrvatski amaterski astronom otkrio dosad nepoznatu planetarnu maglicu. Planetarna maglica imena PA-ZIB 1 je nebeski objekt negdje u zviježđu Kočijaša. Robert Žibreg – astronom amater, IT-jevac s varaždinskom adresom ju je otkrio i time ispisao povijest.



Nadamo se da ćemo i sljedećih 15 godina moći pisati o najnovijim dostignućima u tehnologiji i znanosti.

Sretan nam 15. rođendan!