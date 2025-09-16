Američka tvrtka razvila je radio koji poruke skriva miješanjem prijenosa s pozadinskom bukom i raspršivanjem po frekvencijama. Tvrtka Rampart Communications naziva ga StrataWave, a taj radio kombinira enkripciju s raspršivanjem spektra kako bi smanjio radiofrekvencijske emisije.

StrataWave prvo šifrira prijenos, zatim ga dodatno razbija tako da prijamnici bez ključa vide samo pozadinsku buku.

Bez ispravnog ključa za enkripciju i algoritma, signal će se drugim prijamnicima prikazati kao buka, kaže za New Scientist Aaron Correa iz Ramparta.

Više od 60 uspješnih testiranja

Rampart je u kolovozu predstavio StrataWave na Pentagonovom TREX događaju u Camp Atterburyju u američkoj saveznoj državi Indiani. Operator dronova je tada upravljao dronom iznad aktivnih ometača bez prekida signala. Tvrtka navodi da je uređaj prošao više od 60 testova ometanja, a protudronski sustavi nisu uspjeli otkriti emisije, ni drona, ni operatora.

Skrivanjem radiofrekvencijskih emisija, timovi operatera dronova bi mogli, u teoriji, povećati snagu odašiljača te time proširiti domet bez neposrednog rizika od triangulacije ili artiljerijskog gađanja. To značajno utječe na planiranje misija koje uključuju korištenje dronova na bojištu.

Zapovjednik ukrajinske Typhoon jedinice (pozivni znak Michael) upozorava na opasnost od pojačavanja signala odašiljača.

Čim povećate snagu predajnika, na primjer, s tipične 1 vata na recimo 5 vata, povećavate i snagu signala i svoju izloženost, rekao je Michael, a prenosi New Scientist.

Igra nadmudrivanja koja je kratkog vijeka

Elektroničko ratovanje funkcionira kao stalna igra nadmudrivanja, a svaka nova tehnologija izaziva protu-mjere protivnika Thomas Withington iz britanskog think-tanka Royal United Services Institute (RUSI) stavlja to u kontekst.

Inženjeri za radiofrekvencije reći će vam da svaki novi sustav radi izvrsno, dok isti ne prestane raditi, kaže za New Scientist. Dodaje da kognitivni radio i umjetna inteligencija sve bolje prepoznaju skrivene signale, no StrataWave bi mogao kupiti dragocjeno vrijeme.

Ovakav tip sustava zasigurno će vam dati privremenu prednost, i to može biti sve što vam treba, kaže Withington.