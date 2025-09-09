Otkako je tadašnji Facebook, a poslije Meta, kupio WhatsApp, uvedene su brojne nove značajke i promjene u omiljenu aplikaciju za dopisivanje. Neke od tih promjena koisnici su dočekali s oduševljenjem. Druge nisu baš naišle na tako široko odobravanje kako su se u Meti nadali.

No, informacije koje su dospjele u javnost, nakon što je ovih dana bivši visoki rukovoditelj za kibernetičku sigurnost u WhatsAppu, podigao tužbu mogle bi uznemiriti korisnike.

Kako piše Guardian, Attaullah Baig, bio je šef kibernetčke sigurnosti u WhatsAppu od 2021. do 2025. godine, a u svojoj tužbi navodi da je Meta zanemarila nedostatke u digitalnoj obrani aplikacije i izložila potencijalnim napadima milijarde korisnika. Dodaje i kako je tvrka sustavno kršila propise o kibernetičkoj sigurnosti. Jedan od propusta - oko 1500 inženjera imalo je neograničen pristup korisničkim podacima bez odgovarajućeg nadzora. To je samo po sebi zabrinjavajuće, a još više kad se zna da je zbog toga Meta već kažnjena 2020. s pet milijardi dolara.

Baig navodi i kako tvrtka nije uspjela zaustaviti hakere koji su preuzimali i do 100 tisuća računa dnevno. Ističe kako su njegovi prijedlozi i rješenja ignorirani kako bi se zadržao rast broja korisnika.

U tužbi, dugoj 115 stranica, Baig navodi kako Meta nije provela osnovne mjere kibernetičke sigurnosti, ali i kako je putem internog sigurnosnog testiranja otkrio da inženjeri u WhatsAppu mogu "premjestiti ili ukrasti korisničke podatke" (IP adrese, kontakte, fotografije profila) bez ikakvotg traga.

Također tvrdi da se, nakon početnih izvješća o nepravilnostima, suočio s odmazdom koja je kulminirala 2025. godine s otkazom zbog "lošeg učinka".

Unatoč ozbiljnim optužbama, u Meti i WhatsAppu, čini se, nisu previše zabrinuti.

Nažalost, ovo je poznata priča u kojoj bivši zaposlenik dobiva otkaz zbog lošeg učinka, a zatim izlazi u javnost s iskrivljenim tvrdnjama koje krivo prikazuju kontinuirani naporan rad našeg tima, stoji u izjavi koju je potpisao potpredsjednik WhatsAppa za komunikacije, Carlo Woog.

Dodaje i kako je Baig otišao zbog loših rezultate, a da je već uložio pritužbu Ministarstvu rada te Komisiji za vrijednosne papire i burze koja je odbačena.

No, ovaj slučaj samo pojačava potrebu za kontinuiranom provjerom Metine prakse zaštite podataka korisnika na svim platformama.