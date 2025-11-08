Na društvenim mrežama poput TikToka često se pojavljuju različiti izazovi koji pokazuju nekakve trendove među prvenstveno mlađim korisnicima. Jedan od takvih trendova koji se pojavio u posljednje vrijeme pokazuje i kako je dio mladih postao svjestan negativnog utjecaja telefona na njihovo mentalno stanje i dobrobit, ali i održavanje pažnje pa pokušavaju pronaći način na koji bi smanjili takav loš utjecaj ekrana.

Riječ je o trendu u kojima se mladi - dosađuju. Prema jednom videu, pravila su: Nema glazbe, nema televizije, nema telefona. Iako pravilo kaže da nema telefona, oni to naravno snimaju kako bi svoju dosadu mogli podijeliti s online zajednicom, pri čemu postavljaju i timer koji broji vrijeme. U nekim slučajevima riječ je o desetak minuta, dok neki znaju izdržati i čak dva sata ne radeći ništa.

Najteža stvar

Dosađivanje, kako pokazuju videozapisi, prilično teško pada generaciji koja je odrasla u digitalnom dobu ovisna o ekranima i konstantnim podražajima koji, ne treba niti naglašavati, nisu dobri za njihovo mentalno stanje. Jedan korisnik tako je napisao kako je to najteža stvar koju je radio neko vrijeme, a u komentarima ispod videa mnogi su korisnici priznali da bi imali problema izdržati takav izazov dosađivanja.

Iako je riječ samo o trendu koji će brzo proći i zamijenit će ga neki novi koji će ponovno mlade zalijepiti za ekrane, znanstvenici s kojima su razgovarali novinari Daily Maila kažu kako takvo forsiranje dosade u biti može imati pozitivan učinak. “To se može činiti smiješnim i prilično bizarnim trendom. Ipak, postoje neke stvarne prednosti za mentalno zdravlje”, komentirala je psihologinja Sandi Mann sa Sveučilišta Central Lancashire koja je autorica knjige “Znanost dosade”.

Najgora noćna mora

Objasnila je da, kada se maknemo od telefona i drugih distrakcija i damo našim mislima priliku da odlutaju, to nam može pomoći u poticanju novih ideja i kreativnosti.

Ona je to usporedila s meditacijom - kada nema neke vanjske stimulacije, onda naši mozgovi mogu ispuniti tu prazninu pa ljudi počnu gledati na stvari na drukčije načine, stvarati nove ideje itd.

Prema Danijelu Glazeru, kliničkom psihologu koji je razgovorao s novinarima Daily Mailu, takav način prisilnog dosađivanja, koji je također opisao kao neku vrstu improvizirane meditacije, nije za svakoga jer nekima je ideja da satima budu zarobljeni u svojoj glavi njihova najgora noćna mora

