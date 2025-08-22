Boja vašeg automobila ima velik učinak na gradske vrućine: "To je stvarno! Nije vaša mašta"

Boja vozila može izravno utjecati na temperaturu zraka oko njega. Tamni automobili apsorbiraju i emitiraju znatno više topline od svijetlih, što može pogoršati takozvane urbane toplinske otoke i povećati nelagodu ljudi u gradovima tijekom sunčanih dana.

Znate, kad prolazite pokraj parkiranog automobila na vruć dan i osjećate kako zrači toplina? To je stvarno! Nije vaša mašta, kaže za New Scientist Márcia Matias s portugalskog Sveučilišta u Lisabonu i jedna od autorica istraživanja objavljenog u časopisu City and Environment Interactions.

Matias i njezin tim pratili su dva automobila, crni i bijeli, ostavljena vani više od pet sati pod vedrim nebom s temperaturama od 36°C. Crni automobil povećao je temperaturu zraka u blizini za čak 3,8°C u odnosu na asfalt, dok bijeli automobil nije izazvao značajne promjene.

Zašto boja automobila ima značaj?

Bijela boja reflektira 75–85 posto sunčeve svjetlosti, dok crna reflektira samo 5–10 posto. Tanko čelično ili aluminijsko karoserijsko kućište automobila brže se zagrijava od debljeg asfalta, pojačavajući lokalno zagrijavanje.

Sada zamislite tisuće automobila parkiranih po gradu, od kojih svaki djeluje kao mali izvor topline ili toplinski štit. Njihova boja može zapravo promijeniti koliko je vruće na ulicama, pojašnjava Matias.

Potencijal za smanjenje topline

Prebojavanjem tamnih automobila u svjetlije tonove mogla bi se povećati reflektivnost površina s 20 posto na gotovo 40 posto u područjima gdje parkirani automobili zauzimaju više od 10 posto cesta.

Strategija ublažavanja urbanog toplinskog efekta je osobito inovativna. Flote gradskih vozila, taksija i dostavnih kamiona ili kombija očiti su kandidati za osvježavanje svjetlijim bojama, kaže za New Scientist Sarah Berk s američkog Sveučilišta u Sjevernoj Karolini, koja nije sudjelovala u istraživanju.