Nakon dugo godina i brojnih najava, Tesla je u lipnju napokon pokrenula svoj robotaksi servis. Za početak, taj servis ne uključuje Cybercab, vozilo bez volana i papučica za gas i kočnicu, već verziju Modela Y s posljednjom verzijom softvera FSD koja može potpuno sama upravljati automobilom. Također, kako je riječ o početku testiranja, u tim automobilima i dalje mora sjediti sigurnosni vozač.

Musk je nedavno najavio kako uskoro više neće biti potrebe za sigurnosnim vozačem na prednjem sjedištu, a sada su se na mreži pojavile nove informacije koje pokazuju kako Tesla grabi velikim koracima prema servisu robotaksija koji bi trebali postati svakodnevica na brojnim američkim cestama. Veliki Muskov plan je da se tijekom godina broj takvih Teslinih vozila bez vozača poveća na čak milijun.

Cybercab na prometnicama

Od tog smo trenutka, naravno, još jako daleko, no da je Tesla na dobrom putu pokazuju snimke iz Austina gdje se na cestama sada mogu vidjeti i prvi prototipovi Cybercaba. Ako sva testiranja prođu uspješno, Tesla planira početi s proizvodnjom Cybercaba u travnju sljedeće godine. S testiranjima Cybercaba Tesla je počela još prije nekoliko mjeseci, no na početku su to bili testovi ograničeni samo na testnu stazu u njihovoj tvornici u Freemontu, a sada su ta testiranja proširena i na javne ceste i stvarne uvjete na prometnicama.

Dok se trenutačno za prijevoz putnika u Teslinom robotaksi servisu koristi postojeći Model Y koji je prilagođen za autonomnu vožnju, Cybercab je od početka razvijan s idejom da će se koristiti samo i isključivo za robotaksi servis. Iako takva vozila, dakle, nemaju volana, niti ljudi u njima ne mogu koristiti papučicu za gas i kočenje, snimke iz Austina pokazuju kako prototipovi koji su se pojavili u vožnji ipak - imaju volan.

Kada se takva vozila pokažu pouzdanima i kada prikupe dovoljno podataka, za očekivati je kako slijedi novi korak, a to je testiranje konačnih prototipova koji zaista neće imati volane.

No do pokretanja robotaksi servisa u kojem će se koristiti isključivo Cybercabovi, proći će još vremena jer su prije toga potrebna regulatorna odobrenja, kao i tehnička validacija kako bi se osigurala sigurnost i pouzdanost tih vozila u izazovnim prometnim uvjetima u kojima će računala dijeliti cestu s ljudskim vozačima.

Kako je Musk više puta rekao da su robotaksiji, uz robote, ključni za budućnost Tesle, jasno je koliku važnost Cybercab ima za kompaniju jer samo jedna greška na cesti može značajno zakomplicirati cijelu situaciju za Teslu.

Izvor: Digital Trends