Danas je, više nego ikad, dovoljno tek nekoliko kllikova kako biste stvorili neki sadržaj. Alati umjetne inteligencije pobrinuli su se za to da ne morate biti ni izvrstan fotograf, ni dobar pisac, niti imati ikakvo znanje o snimanju i montaži, a da svejedno možete napraviti izvrstan video, fotografije koje će privući pozornost i tekst koji će oduševiti.

No, isto je tako olakšalo prevarantima da "zavedu" svoje žrtve.

Prema izvještaju sigurnosne tvrtke McAfee, čak tri četvrtine ispitanih (u ovom slučaju Amerikanaca) vidjelo je lažnu preporuku slavne osobe ili influencera. Najčešće su to "preporuke" Taylor Swift, Scarlett Johansson, Jenne Ortege i sličnih poznatih lica. Ni u Hrvatskoj nismo zaštićeni od takvih prijevara. Od poznatih poduzetnika koji "nude savjete kako su povećali svoje bogatstvo", do lažnih intervjua premijera države u kojem on otkriva kako građani mogu doći do državnog novca. Treba dodati i brojne poznate osobe u Hrvatskoj koje "dijele savjete o tome kako su zaradili na kriptovalutama ili ulaganjem u vrijednosne papire".

Problem je što ni jedan od tih intervjua, članaka ili oglasa nije istinit.

Prema McAfeeu čak je 39 posto ljudi kliknulo na jednu od ovih "lažnih preporuka", a čak je 10 posto riskiralo svoje osobne podatke i izgubilo (u prosjeku) oko 500 dolara.

Deepfake prijevare ne oslanjaju se samo na tehnologiju; one se oslanjaju na parasocijalne odnose, jednostrane emocionalne veze koje obožavatelji stvaraju s javnim osobama.

Kad vam neka "slavna osoba" pošalje poruku, to ne mora zvučati čudno. Za nekoga tko je obožavatelj, može izazvati osjećaj sreće i kao da su oni posebni. Taj osjećaj intimnosti tjera ljude da djeluju prije nego što razmisle.

To je isti psihološki priručnik koji stoji iza romantičnih prijevara, ali pojačan alatima umjetne inteligencije koji lažne videozapise i glasovne poruke čine srcedrapajuće stvarnima.

Jasno je da nisu svi lažni sadržaji jednako dobri ili uvjerljivi. No, sve dostupniji alati pogonjeni umjetnom inteligencijom čine prepoznavanje tih sadržaja sve težim.

Kako onda prepoznati lažne oglase?

Iz McAfeea su istaknuli nekoliko načina na koji možete pokušati provjeriti je li zaista u pitanju prijevara.

1) Pažljivo pogledajte videozapis ili sliku

Izgleda li čudno? Postoje li objekti koji nestaju pa se ponovno pojavljuju? Imaju li ljudi čudne izraze lica? Sve to mogu biti znakovi da je video napravljen pomoću umjetne inteligencije.

2) Pojavljuje li se kakav vodeni žig?

Većina generatora sadržaja pomoću umjetne inteligencije automatski će dodati nekakvu vrstu vodenog žiga odnosno oznake da se radi o sadržaju napravljenom pomoću AI. Najbolji primjer je popularna aplikacija Sora, čiji se videi šire društvenim mrežama.

3) Je li taj sadržaj na društvenim mrežama već označen kao generiran umjetnom inteligencijom?

TikTok, YouTube i Instagram već stavljaju oznaku "AI content" ili "AI sadržaj", ali nisu savršeni u otkrivanju takvog sadržaja. Ipak, mogu vam sugerirati da se radi o takvom sadržaju ako niste sigurni.

Ako ni nakon ovih savjeta niste sigurni, pokušajte obratiti pozornost na sljedeće:

- Razmislite prije nego što kliknete - prijevare su osmišljene kako bi stvorile osjećaj hitnosti ili emocionalne reakcije. Često sadrže rečenice u stilu "samo kratko vrijeme", "jedinstvena mogućnost", "ekskluzivna ponuda" i slično.

- Provjerite izvor - Prevaranti se često koriste lažnim stranicama koje izgledaju kao stranice pravih, legitimnih medija, kako bi dali kredibilitet svom tekstu. Provjerite web adresu na koju vas vodi, je li to legitimna stranica? Je li poznata osoba objavila nešto o tome na svojim službenim kanalima? Možete li na Googleu (ne kroz chatbot) ili kojoj drugoj tražilici pronaći neke legitimne informacije o tome?

- Budite sumnjičavi - prije nego što upišete bilo kakve podatke ili uplatite bilo kakav novac, provjerite sve što možete.

Samo zato što naizgled dolazi od poznatog lica, ne znači da te ja ponuda, savjet ili oglas stvaran i koristan. U današnje vrijeme sve je teže prepoznati što je stvarno, a što ne. Stoga prije nego što kliknete, stanite i razmislite - ako je predobro da bi bilo istinito, vjerojatno se radi o prevari.