Automobilska industrija nalazi se u razdoblju tranzicije prema električnim motorima, a ta se tranzicija do sada pokazala prilično izazovnom. Prema nekim ranijim predviđanjima, danas bi se na cestama trebalo voziti puno više električnih vozila, dok bi većina vozača za sljedeći automobil trebala razmišljati o modelu na struju.

No predviđanja su jedno, a stvarnost je drugo te se pokazalo kako će prelazak na električne motore ipak biti puno duži nego su se šefovi automobilskih kompanija nadali. Također, na tržištu su se pojavili i neočekivani novi izazivači - kineske kompanije s naprednim vozilima čijoj je cijeni gotovo pa nemoguće konkurirati.

Promjena planova

Zbog toga će elektrifikacija s vremenom uzeti i određene žrtve te neke od zapadnih automobilskih kompanija možda neće preživjeti ovu tranziciju. Na to je u nedavnom intervjuu upozorio dugogodišnji izvršni direktori Volva Håkan Samuelsson. On je vodio Volvo tijekom razdoblja od 2012. do 2022. godine, no nakon što je napustio kompaniju, dionica kompanija bila je u konstantnom padu pa je ponovno preuzeo vodstvo kompanije na dvije godine, dok se ne pronađe novi lider.

U intervjuu za Bloomberg, naglasio je kako je kompanija, usprkos brojnim izazovima, i dalje posvećena elektrifikaciji.

Ipak, morali su se prilagoditi postojećoj situaciji pa su tako promijenili ranije planove prema kojima su do 2030. godine u ponudi trebali imati samo električne modele. Umjesto toga, u prvi plan su stavili hibride, no na njih gledaju samo kao na neko prijelazno razdoblje do potpune elektrifikacije.

Potpuna elektrifikacija za 10 godina

Prema Samuelssonu, to će biti negdje za desetak godina te bi sredinom sljedećeg desetljeća automobilska industrija trebala biti skoro pa u potpunosti prijeći na struju, nakon čega “više nema povratka”, iako naglašava kako bi na određenim tržištima ta tranzicija mogla biti sporija.

Još jedna promjena povezana s tom tranzicijom je što će se na tržištu pojaviti novi dominantni igrači, jednako kao što su tvrtke poput VW-a, Toyote, Forda i drugi bili dominantni u starom svijetu. U tom novom svijetu u kojem je fokus na električnim automobilima, bit će 2 ili 3 iznimno jaka kineska brenda, što će otežati situaciju tradicionalnim automobilskim kompanijama. Neke će se kompanije prilagoditi novim okolnostima i preživjeti. Druge neće, objasnio je što nas čeka u budućnosti.

Izvor: Electrek