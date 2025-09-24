Zamislite vozilo koje spaja bicikl, tricikl, mikroautomobil i četverocikl u jedno futurističko prijevozno rješenje. Cixi Vigoz, razvijen od strane francuske inženjerske tvrtke Cixi, takvo je vozilo koje je dizajnirano da svakodnevna putovanja učini zdravijima i zanimljivijima.

U srcu Vigoza nalazi se inovativni PERS (pedalni sustav za povrat energije) bezlančani pogonski sustav. U osnovi, PERS se sastoji od prilično standardnog seta pedala koje djeluju kao sustav za ubrzanje, koji reagira na pedaliranje korisnika, signalizirajući električnom motoru da isporuči snagu kotačima, piše Tech Radar.

Rana testiranja na dostavnim biciklima pokazala su kako se mehanička energija vozača pretvara u električnu energiju i izravno prenosi na motor. Bržim okretanjem pedala bicikl ubrzava; okretanjem unatrag usporava, dok regenerativno kočenje vraća energiju natrag u baterije.

Vigoz ima konfiguraciju nagnutog tricikla, gdje dva prednja kotača upravljaju skretanjem, dok stražnji kotač isporučuje pogon.

Vigozom se upravlja putem upravljača čije su ručke smještene s obje strane visoko podesivog sjedala, tako što se vozilo naginje u zavojima slično kao i kod skutera na tri kotača. Mali zaslon daje očitavanje brzine i može se sinkronizirati s pametnim telefonom za navigaciju. Postoje i poluge kočnica koje pomažu u zaustavljenju vozila.

S baterijskim paketom od 22 kWh, Vigoz prelazi gotovo 160 kilometara s jednim punjenjem, koje se može nadopuniti u šest sati iz kućne utičnice ili pojačati pedaliranjem. Motor može vozilo pogurati do 120 km/h, prateći brzinu uobičajenog prometa i na primjerice autocesti. IsoFix kompatibilnost omogućuje dječje sjedalice, a kabina prima odraslu osobu i dodatni teret.

Iako je još uvijek riječ tek o studiji dizajna, Cixi planira proizvodnu verziju dostupnu putem pretplate. Vigoz, prema riječima tvrtke, zapravo kombinira prednosti vježbanja na biciklu s pogodnostima malog električnog vozila.