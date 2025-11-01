Godinama su putnici vjerovali internetskim alatima koji procjenjuju učinak leta zrakoplova na okoliš. No, prema novom istraživanju britanskog Sveučilišta u Surreyu, ti su podaci ozbiljno pogrešni.

Brojevi su šokantni, kaže za New Scientist Jhuma Sadhukhan sa Sveučilišta u Surreyu. Njezin je tim usporedio četiri vodeća kalkulatora ugljika, one Međunarodne organizacije za civilno zrakoplovstvo (ICAO), Međunarodnog udruženja za zračni prijevoz (IATA), Googleova modela Travel Impact Model (TIM) i platforme MyClimate, s novim modelom koji su sami razvili.

Prema njihovim izračunima, koji su objavljeni u časopisu Matter, let u prvoj klasi iz Singapura u Zürich zrakoplovom Boeing 777 stvara emisije ekvivalentne oko 14.000 kilograma CO2. Postojeći spomenuti kalkulatori ugljika procjenjuju tek dio toga: ICAO i IATA oko 3000 kilograma, Googleov TIM 5000, a MyClimate 8000. Utjecaj je znatno veći, kaže za New Scientist Eduard Goean, koautor navedenog istraživanja sa Sveučilišta u Surreyu.

Njihov kalkulator Air Travel Passenger Dynamic Emissions Calculator (ATP-DEC) razlikuje se jer koristi stvarne podatke o letovima kako bi prikazao stvarne rute, trajanje leta, vrijeme rulanja te popunjenost zrakoplova. Naš je model sveobuhvatniji, naglašava Sadhukhan. Za razliku od drugih modela, ATP-DEC se neprestano ažurira stvarnim podacima. U obzir uzima preusmjeravanja i dulje rute uzrokovane primjerice geopolitičkim događajima, poput rata Rusije protiv Ukrajine.

ATP-DEC uključuje i širi klimatski utjecaj zrakoplovstva, odnosno kondenzacijske tragove, dušikove okside i vodenu paru. Samo kondenzacijski tragovi mogu zadržavati više topline nego CO2 koji proizvede zrakoplov, a većina kalkulatora ih ignorira ili pojednostavljuje.

Glasnogovornik ICAO-a izjavio je da njihov kalkulator ne uključuje takve multiplikatore jer znanstveni konsenzus oko toga još nije postignut, piše New Scientist. Dan Rutherford iz Googlea rekao je da je TIM točan, transparentan i besplatan alat, ali je priznao da se model i dalje unaprjeđuje, uključujući podatke o kondenzacijskim tragovima. Kai Landwehr iz MyClimatea pozdravio je rezultate istraživanja iz Surreya, nazvavši ih vrijednim doprinosom tekućoj raspravi, te potvrdio da MyClimate uskoro planira ažurirati svoj alat.

New Scientist nije uspio dobiti komentar i iz IATA-e.