U organizaciji Ministarstva pravosuđa, uprave i digitalne transformacije danas je u Zagrebu održana završna konferencija projekta „Uspostava jedinstvenog kontakt centra za sve e-javne usluge za pružanje korisničke podrške“.

Projekt je financiran sredstvima Europske unije u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.–2026., a njegovom provedbom uspostavljena je višekanalna platforma putem koje građani mogu dobiti pravodobne informacije o korištenju sustava e-Građani.

Uz to, razvijen je podportal „Životne situacije“ koji građanima nudi pregledne i razumljive informacije o postupcima i koracima koje trebaju poduzeti u različitim životnim okolnostima, poput kupnje nekretnine, upisa u školu ili rješavanja administrativnih pitanja nakon smrti člana obitelji.

Na konferenciji za novinare državni tajnik Ivan Crnčec istaknuo je kako je cilj projekta bio olakšati građanima pristup javnim e-uslugama kroz jedinstveno i jasno korisničko sučelje.

U Republici Hrvatskoj postoje brojni pružatelji javnih elektroničkih usluga, a svaki od njih ima vlastiti sustav korisničke podrške. Upravo je ta raznolikost često predstavljala izazov za građane koji koriste različite e-usluge. Ovim projektom uspostavljen je sustav koji omogućuje centralizaciju i usklađivanje procesa korisničke podrške, čime se građanima omogućuje jednostavnije, brže i kvalitetnije korisničko iskustvo, izjavio je državni tajnik.

Dodao je i kako rezultati projekta konkretno unapređuju način na koji država komunicira s građanima.

Digitalna transformacija time prestaje biti tehnički pojam i postaje stvarna promjena načina na koji država radi – u službi svojih građana. Želimo graditi digitalnu državu koja štedi vrijeme, pojednostavljuje postupke i povećava povjerenje u institucije, dodao je državni tajnik.

Ravnatelj Uprave za razvoj državne informacijske infrastrukture i elektroničkih usluga Nikola Modrušan naglasio je važnost povezivanja javnih sustava i uspostave standarda korisničke podrške.

Uspostava jedinstvenog kontakt centra važan je korak prema konsolidaciji i profesionalizaciji korisničke podrške u javnoj upravi. Sustav će omogućiti bržu i učinkovitiju komunikaciju s građanima, ali i racionalnije upravljanje resursima na razini cijelog državnog sustava, istaknuo je.

Načelnik Sektora za razvoj elektroničkih usluga i voditelj projekta Igor Ljubi pojasnio je funkcionalnosti i mogućnosti novog sustava

Uspostavljena je višekanalna platforma koja omogućuje komunikaciju putem različitih kanala – telefona, e-maila, obrasca i chata – a građanima je dostupan i virtualni asistent koji im pomaže pronaći informacije 24 sata dnevno. Time se ostvaruje novi standard kvalitete korisničkog iskustva u digitalnim uslugama javne uprave, zaključio je načelnik Ljubi.

Projektni tim posebno je istaknuo da će novouspostavljeni sustav doprinijeti većoj transparentnosti i učinkovitosti rada državne uprave te dodatno unaprijediti portal e-Građani kao središnje mjesto digitalne komunikacije građana i države.